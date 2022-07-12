TOP 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày cuối tháng 7, vận số lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 21:23

Dưới đây là top 3 con giáp may mắn đỉnh cao trong 10 ngày cuối tháng 7.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thường có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng con giáp nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tinh thần làm việc lên cao sau khi bạn cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Trong 10 ngày cuối tháng 7 là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Tuổi Ngọ cũng có đường tình duyên nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước. Không cần nhiều, tuổi Ngọ sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Đó là thành công lớn nhất mà bạn trông đợi suốt thời gian dài.

TOP 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày cuối tháng 7, vận số lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 7 là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời. Số hàng xuất đi lần này bằng số hàng bán cả năm đó. Đúng là lộc trời cho nên tiền lãi vào túi bạn cũng quá nhiều. Tuổi Tuất có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé.

Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Trong 10 ngày cuối tháng 7, những người tuổi Tuất có thể gặp được quý nhân phù trợ kiếm được những hợp đồng lớn tiền bạc thoải mái dư dả, tiêu hoài không cạn. Tình duyên thăng hoa, bạn có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

TOP 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày cuối tháng 7, vận số lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 7, những người tuổi Tuất có thể gặp được quý nhân phù trợ kiếm được những hợp đồng lớn tiền bạc thoải mái dư dả, tiêu hoài không cạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân được quý nhân phù trợ, dù tuổi thân đôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong 10 ngày cuối tháng 7. Đây là người bạn từng giúp đỡ trước đây và bây giờ thấy bạn khó khăn, họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Nhờ có động lực, bạn bứt phá lên và kiếm được số tiền lớn với dự án góp vốn của mình. Hai người làm ăn chung tuy có chút ý kiến bất đồng nhưng vì hiểu và thông cảm cho nhau nên mọi chuyện đã tiến triển rất tốt.

Với những người tuổi Thân làm công ăn lương cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên khi tinh thần bạn có chút sa sút. Thấy bạn bè giàu có, Tuất nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ. Chuyện công việc tốt, tiền bạc cũng khá ổn nên bắt tay vào làm ăn ngay đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn vượt lên trông thấy. Trong thời gian này tự nhiên cơ hội đến ầm ầm, khiến bạn có cuộc sống viên mãn.

TOP 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày cuối tháng 7, vận số lên hương ngang hàng đại gia, tiền của chảy đầy về túi, phải mua thêm két sắt mà đựng - Ảnh 3
Tuổi Thân được quý nhân phù trợ, dù tuổi thân đôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì tự nhiên người ấy xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong 10 ngày cuối tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau hôm nay, thứ ba ngày 12/7, 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục, tài lộc vượng khủng khiếp, mọi việc đều 'xuôi chèo mát mái'

Sau hôm nay, thứ ba ngày 12/7, 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục, tài lộc vượng khủng khiếp, mọi việc đều 'xuôi chèo mát mái'

Tử vi dự đoán, sau hôm nay, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi cuối tháng 7 tử vi thứ 3 tử vi ngày 12/7 tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 52 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 56 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng