Top 3 nàng giáp bị Thần Tình Yêu bỏ rơi dù nhan sắc ngút trời, giỏi giang khiến nhiều người ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 12:29

Những nàng giáp này tuy xinh đẹp và giỏi giang nhưng lại gặp nhiều trắc trở, lận đận trong tình duyên.

Nàng tuổi Tuất

Những cô nàng cầm tinh con cún thường là những người yêu khá sớm. Họ sớm trưởng thành trong suy nghĩ, đặc biệt là trong chuyện yêu đương. Các nàng tuổi Tuất nếu gặp phải “tiếng sét ái tình” sẽ theo đuổi tình cảm ấy đến suốt cuộc đời. Nàng tuổi Tuất là người chung thủy trong tình yêu nhưng lại rất hay ghen.

Top 3 nàng giáp bị Thần Tình Yêu bỏ rơi dù nhan sắc ngút trời, giỏi giang khiến nhiều người ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì sự ghen tuông quá mức cần thiết mà các nàng dễ gây ra những sai lầm không thể sửa chữa. Những anh chàng trót yêu phải các nàng cầm tinh con cún thường không thể chịu nổi sự vô lí, ngang tàng của họ. Vì thế, các nàng tuổi Tuất hãy khắc phục điều này càng sớm càng tốt sớm nhé, nếu không người yêu của bạn sớm muộn cũng sẽ “cao chạy xa bay” mà thôi.

Nàng tuổi Ngọ

Bạn hãy thử quan sát những người xung quanh mình; có phải có rât nhiều người tuổi Ngọ đạt được thành công trong sự nghiệp. Năng lực làm việc của tuổi này rất cao. Họ là những người nói được sẽ làm được, tính khí thẳng thắn, đôi khi không biết kiêng nể kể cả trong những mỗi quan hệ làm ăn hay với cấp trên.

Top 3 nàng giáp bị Thần Tình Yêu bỏ rơi dù nhan sắc ngút trời, giỏi giang khiến nhiều người ganh tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thành đạt và luôn tự tin và bản thân, thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình. Vì thế họ khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp nên lúc nào cũng cảm thấy đơn độc thường tìm phương pháp phải di chuyển liên tục để có được sự yên lành, thanh thản nơi sâu thẳm tâm hồn. Cho nên mới nói tuổi Ngọ tuy thành công về sự nghiệp nhưng lại khá lận đận trong đường tình duyên.

Nàng tuổi Thìn

Top 3 nàng giáp bị Thần Tình Yêu bỏ rơi dù nhan sắc ngút trời, giỏi giang khiến nhiều người ganh tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn dễ đối mặt với những rắc rối trong chuyện tình cảm. Hai người thường xuyên nghi ngờ, hiểu nhầm dẫn đến cãi vã. Ngoài ra, đối phương có chút bất mãn bởi sự quản lý, can thiệp quá đà của cô nàng tuổi Thìn. Bất kể làm việc gì cũng phải báo cáo, cũng phải xin phép mới được làm. Có thể khi mới bắt đầu, sự ghen tuông sẽ giống như chất xúc tác đặc biệt với tình yêu. Nhưng lâu dài sẽ khiến tình cảm của các bạn mệt mỏi, ngột thở.

* Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Niềm vui nhân đôi vào đúng 12 giờ trưa (13/8), 3 con giáp có số hưởng lộc trời ban, bất ngờ nhận khoản tiền lớn

Niềm vui nhân đôi vào đúng 12 giờ trưa (13/8), 3 con giáp có số hưởng lộc trời ban, bất ngờ nhận khoản tiền lớn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy đúng 12 giờ trưa (13/8), nhờ có Thiên Tài hỗ trợ mà 3 con giáp này sẽ thu hút nhiều tiền bạc trong ngày này nên túi luôn rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tủ vi bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 44 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026