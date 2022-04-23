Top 3 giáp nhút nhát trong tình yêu, ‘sao ta lặng im’ trước crush, ‘bác sĩ tình yêu’ khó lòng cứu chữa

Tất cả những hành động cử chỉ mạnh mẽ bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc của họ thôi bởi thực chất, từ sâu trong tâm hồn tuổi Dần là những cô nàng/ anh chàng hay suy nghĩ, mỏng manh, yếu đuối, dễ bị tổn thương. Trái tim đa sầu đa cảm, sự nhút nhát rụt rè khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội để tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều rất coi trọng danh dự và cái tôi của bản thân. Trong công việc và cuộc sống, họ luôn thể hiện sự quả quyết, mạnh mẽ của mình tuy nhiên chính tính cách ấy khiến tuổi Dần trở nên bảo thủ, bướng bỉnh trong mắt người khác. Trong chuyện tình cảm, họ dễ đem lòng yêu người khác nhưng lại không dám bày tỏ tình cảm của mình, cũng không biết làm thế nào để chinh phục được đối phương.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người hiền lành, thật thà, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đó là lý do tại sao họ có rất nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết, đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý, tin tưởng. Chàng trai, cô gái tuổi Hợi có một tâm hồn lãng mạn, bay bổng và luôn mong muốn có được một chuyện tình đẹp như trong những câu chuyện cổ tích.

Khi yêu ai đó, tuổi Hợi dễ bị rơi vào trạng thái bị động bởi họ không đủ can đảm để chủ động tỏ tình, theo đuổi đối phương. Điều mà họ có thể làm đó là dõi theo, quan tâm ai đó một cách thầm lặng là đủ. Nếu như có một người tuổi Hợi thường xuyên rủ bạn đi chơi hay mua tặng bạn những đồ vật yêu thích thì chắc hẳn người đó đang yêu thầm bạn đấy!

Tuổi Tuất

Nhìn bề ngoài, tuổi Tuất là những người trầm lặng, ít nói và khá nghiêm nghị. Họ ít được người khác biết đến bởi sự rụt rè, nhút nhát của mình. Thế nhưng những mối quan hệ mà tuổi Tuất có được lại vô cùng thân thiết, gắn bó. Nếu đã từng tiếp xúc với những người tuổi này thì bạn sẽ thấy được họ rất nhiệt tình, tốt bụng và trung thành.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất được xếp vào top những người nhút nhát, yếu đuối. Họ có đời sống nội tâm khá phong phú nhưng lại không muốn bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình cho người khác biết. Không ai có thể hiểu được họ đang nghĩ gì, đang định làm gì. Cũng chính vì vậy mà tuổi Tuất khó làm chủ được tình yêu của mình. Nếu như bạn nghe được những lời yêu thương ngọt ngào từ phía những người tuổi Tuất thì đó chắc hẳn sẽ là những lời nói chân thành, thật thà nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.