Top 3 cung hoàng đạo được được tăng lương sau ngày 8/3, thu hoạch gấp đôi trong tình yêu và sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 12:16

Những chòm sao này "Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" khiến bao người ghen tỵ trước thành quả họ đạt được sau ngày 8/3.

Cự Giải

Cự Giải là những người được may mắn vây quanh, đôi khi khó tránh khỏi khó khăn bủa vây nhưng số vẫn may mắn chán so với những người khác.

 

Những người cung Cự Giải có tính cách trung thực và ổn định, họ không giỏi thể hiện bản thân nhưng họ rất nghiêm túc trong công việc.

 

Ngoài ra họ cũng rất coi trọng tình cảm, đối xử với gia đình có tinh thần trách nhiệm và rất chu đáo.

 

Vì ăn ở tốt nên sự nghiệp thăng tiến nhưng hơi chậm, nếu bạn không dám thể hiện khả năng của mình, người lãnh đạo sẽ không bao giờ biết bạn đã làm việc chăm chỉ đến mức nào.

 

Yên tâm đi vì mùa xuân 2023 sẽ phơi bày giúp Cua nhỏ những cố gắng mà bạn đã làm cho cấp trên biết được, những nỗ lực của Cự Giải sớm muộn gì cũng sẽ được lãnh đạo công nhận và tăng lương.

 

Top 3 cung hoàng đạo được được tăng lương sau ngày 8/3, thu hoạch gấp đôi trong tình yêu và sự nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ

Xử Nữ là cung hoàng đạo nổi tiếng về tính cách, nói đến Xử Nữ thì ai cũng nghĩ đến sự sạch sẽ và cầu toàn, kỹ tính, đây là loại tính cách mà bạn mới tiếp xúc với Xử lần đầu cũng có thể nhận ra.

 

Nhìn thế thôi nhưng thực ra Xử Nữ rất khiêm tốn và ngại khoe tài. Chòm sao này biết rằng một khi họ thể hiện sự xuất sắc của mình thì sẽ thu hút thêm nhiều tiểu nhân ghen ăn tức ở với mình.

 

Tiểu nhân không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác. Đây là điều không ai có thể tránh khỏi, sống mà không có người ghét thì tầm thường quá, dẫu biết vậy nhưng Xử vẫn luôn đề phòng và có chút sợ hãi mấy đứa xấu tính hại mình.

 

Tuy nhiên kẻ xấu không làm bạn nhụt chí, Xử Nữ cố gắng tích lũy từ từ trong im lặng, âm thầm khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Vì vậy, vào mùa xuân năm 2023, vận may mắn của Xử sẽ đến, đi làm thuận buồm xuôi gió, dự kiến lương bổng sẽ tăng đều.

 

Top 3 cung hoàng đạo được được tăng lương sau ngày 8/3, thu hoạch gấp đôi trong tình yêu và sự nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử

 

 

Những người thuộc chòm sao Sư Tử có vận may mặt lương thưởng rất tốt vào dịp sau Tết năm 2023.

 

Sư Tử mạnh mẽ, bẩm sinh đã là những người thích ở vị trí cao và thích nắm giữ được vị trí lãnh đạo.

 

Vì vậy, tính cách của Sư Tử không thể không có chữ cạnh tranh, họ khó chấp nhận sự tầm thường, họ rất chuyên nghiệp và không chịu khuất phục trong công việc, vì vậy họ luôn cố gắng vươn lên bằng mọi giá.

 

Sư Tử mà siêng năng sẽ gặp được quý nhân phù trợ và giúp Sư Tử gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian sau Tết, vận may sự nghiệp của Sư Tử rất suôn sẻ, có hy vọng thăng chức, tăng lương.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tạm biệt tháng Giêng đen đủi, ghen tị với top 3 cung hoàng đạo thành công nhất tháng 2 âm lịch

Tạm biệt tháng Giêng đen đủi, ghen tị với top 3 cung hoàng đạo thành công nhất tháng 2 âm lịch

Đây là thời điểm tốt để họ tập trung vào cuộc sống cá nhân và thử những điều mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Cung hoàng đạo Chòm sao Tử vi 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 34 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay