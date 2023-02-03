Top 3 cung hoàng đạo được tăng lương sau Tết, năm 2023 tình tiền đỏ chót như "hổ mọc thêm cánh"

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 14:35

Những cung hoàng đạo này thu hoạch gấp đôi trong tình yêu và sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Song Ngư

 

Năm 2022 là một năm nhiều may mắn đối với những người thuộc cung Song Ngư, không phải cứ đến mùa xuân là Song Ngư sẽ gặp nhiều may mắn mà cả năm đều đỏ..

 

Người thuộc cung Song Ngư sống đơn giản, không có nhiều mưu mô, nhưng những người đơn giản và chân thành như vậy lại được ông trời chiếu cố.

 

Là chòm sao được tăng lương sau Tết 2022, Song Ngư sẽ có vận may về tài lộc. Khi đi làm bạn được sếp đánh giá cao, có cơ hội thăng chức và tăng lương. Ngoài ra còn có các cơ hội làm giàu khác đến với hội những người làm tự do, thần may mắn sẽ đến.

 

Khoảng thời gian sau Tết không chỉ tốt đối với sự nghiệp mà còn tốt với cả tình yêu. Song Ngư được vũ trụ ưu ái, nhất là hội độc thân, đào hoa vây quanh, Song Ngư chỉ cần chịu mở lòng mình sẽ tìm được tình yêu đích thực.

 

Top 3 cung hoàng đạo được tăng lương sau Tết, năm 2023 tình tiền đỏ chót như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cự Giải 

 

Cự Giải là những người được may mắn vây quanh, đôi khi khó tránh khỏi khó khăn bủa vây nhưng số vẫn may mắn chán so với những người khác.

 

Những người cung Cự Giải có tính cách trung thực và ổn định, họ không giỏi thể hiện bản thân nhưng họ rất nghiêm túc trong công việc.

 

Ngoài ra họ cũng rất coi trọng tình cảm, đối xử với gia đình có tinh thần trách nhiệm và rất chu đáo.

 

Vì ăn ở tốt nên sự nghiệp thăng tiến nhưng hơi chậm, nếu bạn không dám thể hiện khả năng của mình, người lãnh đạo sẽ không bao giờ biết bạn đã làm việc chăm chỉ đến mức nào.

 

Yên tâm đi vì mùa xuân 2022 sẽ phơi bày giúp Cua nhỏ những cố gắng mà bạn đã làm cho cấp trên biết được, những nỗ lực của Cự Giải sớm muộn gì cũng sẽ được lãnh đạo công nhận và tăng lương.

 

Top 3 cung hoàng đạo được tăng lương sau Tết, năm 2023 tình tiền đỏ chót như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Xử Nữ

  

Xử Nữ là cung hoàng đạo nổi tiếng về tính cách, nói đến Xử Nữ thì ai cũng nghĩ đến sự sạch sẽ và cầu toàn, kỹ tính, đây là loại tính cách mà bạn mới tiếp xúc với Xử lần đầu cũng có thể nhận ra. 

 

Nhìn thế thôi nhưng thực ra Xử Nữ rất khiêm tốn và ngại khoe tài. Chòm sao này biết rằng một khi họ thể hiện sự xuất sắc của mình thì sẽ thu hút thêm nhiều tiểu nhân ghen ăn tức ở với mình.

 

Tiểu nhân không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác. Đây là điều không ai có thể tránh khỏi, sống mà không có người ghét thì tầm thường quá, dẫu biết vậy nhưng Xử vẫn luôn đề phòng và có chút sợ hãi mấy đứa xấu tính hại mình.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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