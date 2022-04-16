Top 3 con giáp yêu vì vẻ ngoài, đẹp và nổi bật mới lọt vào tầm ngắm, MÙI và 2 con giáp nữa có gu như vậy

Đó cũng là nguyên nhân khiến họ đặt ra những yêu cầu rất cao với nửa kia. Họ cho rằng chỉ những người có ngoại hình bắt mắt thì mới xứng với mình.

Tử vi thấy rằng đa số người tuổi Thìn đều rất tự tin với vẻ ngoài của mình, họ biết mình thường thu hút ánh mắt của những người khác giới, dễ trở thành tâm điểm của mọi người.

Từ trước đến nay, con giáp này luôn có rất nhiều người vây xung quanh, thế nên càng lúc họ lại càng trở nên khắt khe, “nâng lên đặt xuống” mãi mới chọn được một người vừa ý.

Thậm chí, cho dù chính tuổi Thìn không phải là người quá nổi bật hay xuất sắc, họ cũng vẫn sẽ đặt yêu cầu cao với nửa kia của mình.

Nhưng vì là con giáp coi trọng ngoại hình nên họ thường bỏ qua những vấn đề quan trọng hơn, ví dụ như tính cách hay tâm hồn của người đó, hậu quả là những mối tình của họ thường không được lâu dài.

Tuổi Mùi

Cho dù là nam hay nữ thì người tuổi Mùi cũng đặt ra những yêu cầu rất cao về ngoại hình với nửa kia của mình. Con giáp này tự cảm thấy mình là một người rất quyến rũ và hấp dẫn, làm sao họ có thể chấp nhận một nửa kia quá mức “phổ thông đại chúng” cho được?

Đàn ông tuổi Mùi mong mình tìm được một cô gái có vẻ ngoài lung linh với gương mặt xinh xắn, dáng người mảnh mai; còn phụ nữ tuổi Mùi muốn nửa kia của mình có gương mặt bắt mắt, thân hình hấp dẫn.

Thường thì người tuổi này không công khai thể hiện “gu” của mình cho mọi người biết, thế nhưng họ vẫn thường lặng lẽ quan tâm, để ý tới vẻ ngoài của mọi người và dễ dàng bị “trai xinh gái đẹp” thu hút ánh nhìn.

May mà ưu điểm của con giáp coi trọng ngoại hình này là họ đều là những người dịu dàng, chu đáo nên cho dù tình cảm của họ có bắt đầu từ ngoại hình đi chăng nữa, thì thời gian dần dần ở bên nhau, họ sẽ nhận ra điểm tốt đẹp của đối phương và biết quý trọng đối phương hơn.

Tuổi Thân

Ai cũng biết người tuổi Thân thông minh lanh lợi, tính cách còn khá hiếu động, thích giao du trò chuyện với mọi người, thích đi đây đi đó nên có vốn kiến thức rất rộng.

Đây cũng là lý do họ đặt ra yêu cầu cao với nửa kia của mình, đặc biệt một trong những điều kiện tiên quyết, ấy là ngoại hình. Họ luôn muốn tìm ra những người có vẻ ngoài thật là nổi bật, chỉ có những người có vẻ ngoài nổi bật mới lọt vào mắt xanh của họ mà thôi.

Vì thế, theo tử vi 12 con giáp, cho dù tuổi này có nhân duyên tốt, luôn đối xử rất tinh tế với người khác giới thì họ cũng khó có thể tìm ra được một người như ý.

Thêm vào đó, họ có tính xấu “có mới nới cũ”, thế nên họ rất khó có thể chung tình với ai. Có lẽ người yêu hiện tại chỉ là tạm thời với họ, bởi chỉ cần họ tìm ra được một người nào đó có ngoại hình nổi bật hơn, con tim họ sẽ lập tức rung động.

Người tuổi Thân cứ ham vui như vậy, phải đến những năm 30 tuổi, họ mới thay đổi suy nghĩ. Vì muốn tìm một người về cùng nhà với mình nên họ sẽ trở nên chín chắn hơn, chung thủy hơn nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm