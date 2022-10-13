Top 3 con giáp xung khắc khi dựng vợ gả chồng, gặp khó khăn trong cuộc sống vì không thể đồng lòng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 08:30

Lấy nhau về trước sau cũng ly hôn là các cặp con giáp dưới đây.

Tuổi Thìn và tuổi Tuất

Con giáp Rồng và Chó quả thực không hợp nhau về tính cách. Chúng là những con rồng vô tư, và những con chó quá trung thành. Trong cuộc sống, họ dễ xảy ra xung đột vì những bất đồng và những chuyện gia đình vặt vãnh. Chính vì những cãi vã vụn vặt ấy mà tình cảm giữa hai người từ từ hình thành những vết sẹo, cuộc hôn nhân không thể đến được với nhau và hầu như khó có một kết thúc tốt đẹp. Bên kia khó sửa chữa khuyết điểm của mình. Nếu không còn cách nào khác, hai con giáp này phải nên nhớ không ngừng học cách bao dung và thấu hiểu nhau để có thể tiến xa hơn.

Tuổi Dần và tuổi Thân

Mối quan hệ giữa người tuổi Dần và người tuổi Thân giống như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán và bất đồng quan điểm. Nguyên nhân là do hai con giáp này đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân cao.

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Vì vậy, khi cả hai kết hợp với nhau, tuổi Thân sẽ nảy sinh sự đố kỵ, không cam lòng với đối phương. Trong khi đó, tuổi Dần sẽ cảm thấy tuổi Thân khá nhỏ mọn và phù phiếm. Hay Thân coi Dần là một kẻ thích làm bề trên, lên mặt dạy người, còn trong mắt Dần, Thân là một kẻ lông bông, ham chơi, chỉ thích đua đòi.

Bên cạnh đó, cả hai đều chạy theo sở thích riêng của mình. Tuổi Thân muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, trong khi tuổi Dần cần tự do. Nếu tuổi Dần và tuổi Thân kết hôn cùng nhau, hai con giáp này sẽ rất khó để gắn kết cùng nhau. Khi chồng và vợ không đồng lòng thì chắc chắn, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái.

Tuổi Ngọ và tuổi Sửu

Trước hết, chúng tôi phân tích từ nhân vật, con giáp cho thấy họ không nên kết hôn. Ngọ thích sự lãng mạn và dễ bị kích động. Trí óc của Sửu quá mong manh. Họ thích cố chấp theo ý mình trong hôn nhân, họ không thể học được sự khoan dung và nhượng bộ. Trong tình huống xung đột, hai người giống như những quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức khi gặp không khí. Khi hai người giận nhau, họ không bao giờ có lý do gì cả, muốn nói gì thì nói. Tôi không mong làm tổn thương nhau một chút nào, và tôi không nghĩ nhiều đến tình cảm. Trong tương lai sẽ thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã về tình cảm và khó có thể đi đến hồi kết.

Bạn thấy những điều trên có đúng không? Như trên đã nói, dù là cặp con giáo xung khắc nhất thì quan trọng khi sống cùng nhau cần phải hiểu nhau, bao dung và vị tha. Có như vậy mới quan hệ mới bền lâu được.

*Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn

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