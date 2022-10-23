Top 3 con giáp vận đỏ hơn son vào ngày Chủ nhật cuối tuần (23/10), công danh đại phát như ý, kiếm tiền dễ dàng, rủng rỉnh phát tài

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thân cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bạn hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Nhờ vậy, bạn càng dư thời gian để làm nhiều việc hơn. Ngoài ra hôm nay bản mệnh cũng có thể gặp quý nhân, thích hợp để bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Thân chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội trước mắt thì sẽ sớm chinh phục được các mục tiêu của mình.

Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn. Nếu đang có kế hoạch ấp ủ, đừng bỏ lỡ cát khí trong hôm nay nhé. Tài lộc khởi sắc, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thân cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bạn hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Tam Hội giúp sức nên có thể nói người tuổi này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người tuổi này có thể nhanh chóng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng sự năng nổ, nhiệt tình hiếm thấy. Bản mệnh ngoài ra còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của quý nhân và điều đó giúp con giáp này khắc phục được phần nào khó khăn trong thời gian qua. Thìn chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội trước mắt thì sẽ sớm chinh phục được các mục tiêu của mình.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Thiên Tài xuất hiện củng cố nguồn thu nhập cho con giáp này, nhất là nghề tay trái. Các dự án đầu tư đã lâu giờ đây mới thu lợi, củng cố thêm nguồn tích luỹ cho những người này. Với sự cố gắng, kiên trì, bản mệnh sẽ nhận được khoản tiền tương xứng với công sức bỏ ra. Đối với việc chi trả cho các nhu cầu cá nhân trong ngày, bản mệnh có thể an tâm và thoải mái.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Tam Hội giúp sức nên có thể nói người tuổi này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy ngày chủ nhật 23/10/2022 này, công việc của tuổi Tuất vô cùng hanh thông khi có quý nhân che chở. Quý nhân giúp sức đem lại khá nhiều may mắn cho người theo đuổi con đường công danh. Dường như làm việc gì con giáp này cũng có người nâng đỡ, hỗ trợ. Nếu bản mệnh đang theo đuổi con đường công danh có khả năng lớn đón nhận tin vui bất ngờ. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉn chu nên được cấp trên và đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi.

Vận trình tài lộc dồi dào. Thần Tài nâng đỡ mở ra những cơ hội quý báu trong việc cải thiện tại chính. Bản mệnh dù làm việc gì cũng có được doanh thu rủng rỉnh từ công việc chính của mình. Công việc có đôi chút mệt mỏi nhưng qua được giai đoạn này, thành quả lao động mới sẽ mỉm cười. Đây được cho là thời cơ tốt dành cho những người đang có ý định kinh doanh, buồn bán.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy ngày chủ nhật 23/10/2022 này, công việc của tuổi Tuất vô cùng hanh thông khi có quý nhân che chở. Quý nhân giúp sức đem lại khá nhiều may mắn cho người theo đuổi con đường công danh. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm