Top 3 con giáp ‘uống trọn phúc lộc trời ban’, tiến xa hơn trong công việc, lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ, mọi việc quá thuận lợi, tình duyên đủ đầy trong ngày Rằm tháng 5/2023 âm lịch

Tuổi Mão được cảnh báo nên tránh các cuộc tranh luận đề phòng thị phi bởi có điềm báo khẩu thiệt. Con giáp này nên suy nghĩ kỹ, thận trọng trước khi nói, tránh phát ngôn bừa bãi mà làm mất lòng mọi người. Có thể bị trách mắng vì sự chểnh mảng của mình. Bản mệnh dễ mất tập trung vì có nhiều mối bận tâm, thậm chí có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến chuyên môn mình vốn đảm nhận, thâm chí có khi còn phải bỏ túi ra khắc phục.

May mắn là vận trình tình cảm của tuổi Mão tốt đẹp. Người độc thân có sức hút với người khác giới, nếu tích cực làm quen, giao lưu hơn thì sẽ sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình.

Người tuổi Dần chẳng phải lo nghĩ gì đến chuyện chi tiêu. Người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền thù lao kha khá. Với người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn có thể sắp xếp thời gian và bắt tay vào những công việc tay trái. Dù bạn sẽ phải vất vả và tốn thêm thời gian đấy, song công sức sẽ được trả giá xứng đáng.



Thủy sinh Mộc, niềm vui của con giáp này còn đến từ những người thân yêu của mình. Bạn làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình, chính vì vậy mà bạn có thêm niềm tin vào bản thân và có động lực khắc phục mọi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ nhưng không giành được bất cứ lợi thế nào. Đã vậy, bạn còn bị hao hụt một khoản tiền không nhỏ, khách hàng cũng bị giành mất. Vận xui ảnh hưởng khá lớn tới trạng thái tinh thần của những chú Chuột. Bạn khá uể oải và chán chường vì kế hoạch đổ bể, ngay cả lĩnh vực vốn là thế mạnh cũng khó phát huy như ý. Bạn có thể dành thời gian rà soát lại mọi thứ, xem lỗ hổng nằm ở đâu, tránh cho kẻ tiểu nhân tiếp tục bắt thóp.

Sức khỏe cũng không được lý tưởng. Tuổi Tý nên tăng cường luyện tập thể thao để nâng cao thể chất, hạn chế nguy cơ bệnh tật. Sức khỏe tinh thần cũng nên được chăm sóc cẩn thận, tìm cách giải tỏa áp lực trước khi nó cản trở tới cuộc sống và công việc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm