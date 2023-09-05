Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối trong 10 ngày tới: Tiền bạc đầy nhà, cuộc sống bùng nổ tươi sáng, tha hồ sắm xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có vận trình tươi sáng, đại cát đại lợi trong 10 ngày tới.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là những người có tính cách rất thú vị. Họ vừa có một tâm hồn ngây thơ, thuần khiết, thích giúp đỡ người khác làm nguồn vui, nhưng đồng thời lại cũng rất nhạy bén với việc kiếm tiền, trong cuộc sống luôn có thái độ thực tế, không mơ mộng viển vông. Chính vì thế, tuổi Hợi tích được nhiều phúc đức, cũng dễ làm giàu, nhà nào có tuổi Hợi trong nhà là giống như có một ông thần tài đem lại vận may, không phát đạt mới lạ.

Trong 10 ngày tới, tuổi Hợi là một trong số các con giáp có được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Nếu biết kết hợp năng lượng tốt vốn có trong con người họ, nắm bắt tốt thời cơ thì tuổi Hợi có thể kiếm được rất nhiều tiền, có một cuộc sống sung túc, dư dả.

Tử vi học có nói, có thể vài ngày trước đây hơi khó khăn, phải đối mặt với một số thử thách, thì 10 ngày tới là thời điểm vô cùng may mắn của tuổi Hợi, họ nên biết tận dụng để có thể gặt hái được nhiều thành tựu.

Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối trong 10 ngày tới: Tiền bạc đầy nhà, cuộc sống bùng nổ tươi sáng, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

10 ngày tới đem lại nhiều may mắn cho người tuổi Dậu, bất kể bạn làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bản mệnh có thể thể hiện được điểm mạnh của mình trong các vấn đề chuyên môn.

Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Chắc hẳn lãnh đạo cũng không tiếc tiền thưởng để giữ chân một nhân viên đáng quý như bạn.

Với người làm đầu tư, kinh doanh hay buôn bán, hãy luôn cố gắng hết sức mình trong thời điểm này, chú trọng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, có thể họ chính là quý nhân giúp bạn phát tài đấy.

Khi có cơ hội xuất hiện ở trước mắt, bạn nhớ nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự quá lâu kẻo thời gian trôi qua mất.

Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối trong 10 ngày tới: Tiền bạc đầy nhà, cuộc sống bùng nổ tươi sáng, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn thông minh, cẩn thận, kiên trì.

Người tuổi Mùi luôn biết cách tận dụng những nguồn lực để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Trong 10 ngày tới, người tuổi Mùi được Thần Tài nâng đỡ, vận trình tài lộc của con giáp này trong tháng sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp này cũng sẽ suôn sẻ.

Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối trong 10 ngày tới: Tiền bạc đầy nhà, cuộc sống bùng nổ tươi sáng, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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