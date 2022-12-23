TOP 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa phát lộc trong 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): Tiền bạc tài lộc lên phơi phới, của cải kéo về tràn két, sự nghiệp cất cánh bay cao, đụng đâu cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 16:17

3 con giáp trúng số độc đắc, đầu đội vàng chân đạp bạc, ai nghèo sẽ thoát nghèo, trả sạch nợ đời, đổi đời đại gia, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vào 2 ngày cuối tuần được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Cuộc sống của những người tuổi Tỵ trong khoảng thời gian này sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, Tỵ sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương.

Tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

TOP 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa phát lộc trong 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): Tiền bạc tài lộc lên phơi phới, của cải kéo về tràn két, sự nghiệp cất cánh bay cao, đụng đâu cũng giàu - Ảnh 1
Tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng, đúng 2 ngày cuối tuần, thoát khỏi Tam Tai, tuổi Mão sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, gặt hái được nhiều thành công, tài vận viên mãn. Vận khí của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Con giáp này được quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian tới nhận nhiều tài lộc, là một trong những con giáp có cơ hội lớn để đổi đời.

Thời gian này, người tuổi Mão sẽ được Thần Phật sủng ái che chở cuộc sống nhờ đó mà trở nên thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi Mão sẽ may mắn gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc nhờ đó cũng đổ về ào ào như thác lũ.

Công việc của tuổi Mão ngày càng phát triển thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ ngày càng phát tài phát lộc. Dự báo, trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ ăn nên làm ra, vận đỏ hơn người.

TOP 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa phát lộc trong 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): Tiền bạc tài lộc lên phơi phới, của cải kéo về tràn két, sự nghiệp cất cánh bay cao, đụng đâu cũng giàu - Ảnh 2
Con giáp tuổi Mão sẽ may mắn gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc nhờ đó cũng đổ về ào ào như thác lũ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Đúng 2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể.

Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con Chó sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận. Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng cơ hội trong thời gian này  ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Sao Dịch Mã nhập mệnh cho thấy công việc, sự nghiệp của tuổi Tuất có sự dịch chuyển, biến động, nhưng càng về cuối năm, tuổi Tuất lại càng thành công hơn mong đợi. Đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất phát huy năng lực bản thân, triển khai các ý tưởng mới, từ đó nâng cao uy tín và thu nhập.

TOP 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa phát lộc trong 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): Tiền bạc tài lộc lên phơi phới, của cải kéo về tràn két, sự nghiệp cất cánh bay cao, đụng đâu cũng giàu - Ảnh 3
Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con Chó sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp vàng ngập két - tiền ngập nhà, đâu cũng 'vấp' phải tiền, cầm tiền tỷ giàu sang nhất vùng, nợ mấy cũng trả sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp vàng ngập két - tiền ngập nhà, đâu cũng 'vấp' phải tiền, cầm tiền tỷ giàu sang nhất vùng, nợ mấy cũng trả sạch

3 con giáp đón vạn điều may, đổi đời đại gia nắm tiền tỷ trong tay, mua nhà lầu sắm xe hơi, nửa đời sau sung sướng.

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