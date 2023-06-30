Tử vi ngày 30/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi đôi lúc thiếu sự lạc quan, chưa chủ động trong công việc.

Tình cảm: Hãy xây dựng mối tình cảm bền vững, cả hai đôi lúc làm việc mà quên chăm sóc người thực sự đồng hành cùng bạn.

Công việc: Người tuổi Mùi trong lĩnh vực bạn theo đuổi, luôn biết cách tìm cơ hội tốt cho bản thân cố gắng nhiều hơn nữa.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thu nhập mỗi ngày là cơ hội cho bạn tiếp nhận thêm nhiều nguồn đầu tư sinh lời mới.

Sức khoẻ: Điều chỉnh chế độ ăn hợp lí, giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh và đầy đủ dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là người vui vẻ, hoà đồng và luôn lạc quan, yêu đời, dù đi đến môi trường nào thì tuổi Thân cũng biết cách tạo ra tiếng cười cho những người xung quanh. Có lẽ vì thế mà con giáp này luôn được bạn bè, đồng nghiệp xung quanh yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình. Nhờ thế mà họ có thể sống thoải mái và đủ đầy hơn so với những người khác.

Ngày cuối cùng của tháng 6, vận trình của người tuổi Thân sẽ có nhiều khởi sắc khi công việc, tiền tài và đường tình duyên của con giáp này đều thuận lợi. Với tuổi Thân làm kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để họ mở rộng quy mô làm ăn và tìm cho mình một định hướng cụ thể. Nếu tiếp tục phát huy được sự chăm chỉ của mình, con giáp này sẽ nhanh chóng đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 30/6/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này khẳng định được vị thế trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp. Bản mệnh có thể được giao cho phụ trách những vấn đề rất quan trọng.

Trên phương diện tình cảm, có những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của tuổi Sửu với nửa kia. Có lẽ điều hai người mong muốn luôn trái ngược nhau nên những mâu thuẫn mới chẳng thể nào hóa giải được.

Những người trẻ tuổi đừng vội tin theo những lời ngon tiếng ngọt của người mình chưa thực sự hiểu rõ. Hãy dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu đối phương sâu hơn trước khi đi tới quyết định ở bên ai đó.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!