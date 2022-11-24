Top 3 con giáp trúng quả trời cho, vận may vô tận, phú quý không ngừng, kiểu gì cũng có người được giải độc đắc trong 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 21:04

Trong 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch, có 3 con giáp được trời ban cho nhiều may mắn, phước lộc, có duyên trúng số độc đắc.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con giáp này có nội tâm tinh tế, đồng cảm sâu sắc với nhiều mảnh đời khác nhau. Khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ cố gắng trong khả năng của bản thân để giúp đỡ. Người tuổi Thìn vốn “ngoài lạnh trong nóng”, họ sẽ âm thầm giúp đỡ, làm việc thiện.

Chính vì vậy, mệnh của người tuổi Thìn thường tốt, nhiều điều may mắn đến với họ, phú quý dần dần kéo đến khả năng thành công là rất lớn. Họ dẫn đầu trong những con giáp đại phú đại quý trong 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch.

Top 3 con giáp trúng quả trời cho, vận may vô tận, phú quý không ngừng, kiểu gì cũng có người được giải độc đắc trong 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch - Ảnh 1
Họ dẫn đầu trong những con giáp đại phú đại quý trong 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

5 ngày cuối tháng 11 dương lịch là thời điểm cát tinh quy tụ, dù còn nhiều trở ngại nhưng đều có thể có quý nhân phù trợ. Mọi chuyện đều hanh thông, sự nghiệp, công việc đều suôn sẻ, công sức bỏ ra ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Càng về sát cuối năm, tuổi Tỵ lại có nhiều quý nhân phù trợ có thể kết giao được nhiều bạn mới. Tuy nhiên lắm người thì sinh lắm điều, nên bạn cần thận trọng, đề phòng “họa từ miệng mà ra”. Giữa năm là thời điểm vận thế tốt nhất, và cũng là thời điểm thành công nhất trong sự nghiệp của bạn.

Tuổi Dậu

Đứng trong danh sách những con giáp sướng nhất trong 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch chính là tuổi Dậu. Đây là thời điểm mà tài vận của người tuổi Dậu gặp được nhiều thuận lợi, công danh sự nghiệp được thăng tiến như diều gặp gió.

Người tuổi Dậu trong danh sách 12 con giáp chính là đại diện của sự chăm chỉ, tháo vát và tự tin. Do đó mà 5 ngày cuối tháng 11 dương lịch chính là bước đánh dấu những chuyển biến đầy tích cực trong sự nghiệp cá nhân của tuổi Dậu do đó vấn đề tiền bạc sẽ không phải là nỗi lo với người tuổi dậu trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên họ cần phải chú ý đừng nên tự tin quá mức vào những khả năng của mình mà làm người khác thấy khó chịu, tạo nên sự ganh ghét không đáng có và làm mất các mối quan hệ trong công việc.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi dậu

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