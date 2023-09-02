Top 3 con giáp trúng quả trời cho trong ngày 2/9 và 3/9: Nhận phước báo trùng phùng, tài vận sáng chói, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận vô số tài lộc từ bên trên trong ngày 2/9 và 3/9, bạc vàng phủ phê, công thành danh toại.

Tuổi Thìn

Sẽ không quá lời nếu nói những người tuổi Thìn thường rất thông minh, tinh tế và rất giỏi giao tiếp. Dù phải tiếp xúc với những người lạ thì họ vẫn rất nhiệt tình và chu đáo nên thường dành được cảm tình từ người khác. Trong ngày 2/9 và 3/9, tuổi Thìn sẽ là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.

Công việc hanh thông giúp cho túi tiền của họ “dày lên” trông thấy. Con giáp này không chỉ may mắn nhận được khoản tiền lương cố định đầy đủ mà còn có thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Cũng nhờ số tiền này mà họ có thể tự tặng cho bản thân những món đồ đắt tiền mừng năm mới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Thìn tập trung đầu tư vào dự án mới. Nếu họ tiếp tục sử dụng khoản tiền tiết kiệm để mở rộng quy mô và chăm chỉ làm ăn thì con giáp này sẽ nhanh chóng xoay chuyển cục diện, tiền đầy ví, làm đâu trúng đó. Tuy nhiên, để tránh rơi vào cảnh tiêu tiền lãng phí, con giáp này cần lập cho bản thân những kế hoạch chi tiêu cụ thể trước khi tiến hành “xuất tiền”.

Top 3 con giáp trúng quả trời cho trong ngày 2/9 và 3/9: Nhận phước báo trùng phùng, tài vận sáng chói, cầu gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tích cực, phóng khoáng trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cũng là người có tinh thần cầu tiến nên thành tích trong và ngoài sự nghiệp đều rất tốt. 

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ quý nhân.  Trong ngày 2/9 và 3/9, họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của nhiều quý nhân.

Con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt giành được những chiến thắng và có thành tựu mới trong thời điểm này. Đối với họ, một khoản thu nhập ổn định sẽ chảy vào túi, quý nhân mở cửa đón chào họ, sự nghiệp tiếp tục tăng tốc, cuộc sống trong thời gian này sẽ thêm phần thuận lợi.

Top 3 con giáp trúng quả trời cho trong ngày 2/9 và 3/9: Nhận phước báo trùng phùng, tài vận sáng chói, cầu gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp hiền lành, lương thiện và rất thông minh. Dù không đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu để chinh phục, cũng không quá đam mê với việc kiếm tiền nhưng nhờ may mắn trời cho Hợi chưa bao giờ sống thiếu thốn. Thậm chí, những lúc nguy khốn luôn có người đưa tay giúp đỡ, hỗ trợ Hợi mà chẳng toan tính thiệt hơn.

Ngày 2/9 và 3/9 là thời điểm đại cát của người tuổi Hợi. Nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ thêm phúc thêm tài, tiền đổ vào nhà ào ào như thác. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào tìm đến mình con giáp này đừng để vuột mất, bởi đấy chính là thời cơ để bạn gom về bạc tỷ, quơ tay là có tiền.

Top 3 con giáp trúng quả trời cho trong ngày 2/9 và 3/9: Nhận phước báo trùng phùng, tài vận sáng chói, cầu gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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