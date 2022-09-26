TOP 3 con giáp 'trúng lớn' 3 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/9/2022), tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài sở hữu tiền tỷ, trả hết nợ nần, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 05:14

3 con giáp vơ sạch lộc trời, phúc khí tràn đầy, cơ duyên trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang nhất vùng.

Tuổi Mùi

Nhân hậu, hiền lành và biết nghĩ cho người khác nên ai cũng tưởng Mùi dễ bắt nạt nhưng thực tế lại không như thế. Mùi nhìn xa trông rộng, có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng vượng lộc vượng tài. Đúng 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mùi sẽ chuẩn bị tinh thần để đón mưa tài lộc ùa vào nhà. Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn, ăn nên làm ra chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Mùi.

Trong số 12 con giáp thì tuổi Mùi sẽ may mắn hơn hẳn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khiến cho chính con giáp này cũng đôi lúc không tin nổi vào sự thật trước mắt mình. Tài lộc bất ngờ có được khi có người dẫn dắt, chỉ lối dẫn đường cho con giáp này, khiến cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần.

Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Mùi nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

TOP 3 con giáp 'trúng lớn' 3 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/9/2022), tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài sở hữu tiền tỷ, trả hết nợ nần, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 1
Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, nhanh nhẹn, không sợ thất bại nên càng biết cách kiếm tiền càng giỏi đầu tư. Họ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, chẳng cần cậy nhờ ai vẫn vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu sang này sẽ có 3 ngày đầu tuần ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được.

Người tuổi Dậu tuy không được may mắn bằng nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để.

Tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Dậu có của ăn của để, tiền của phủ phê.

TOP 3 con giáp 'trúng lớn' 3 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/9/2022), tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài sở hữu tiền tỷ, trả hết nợ nần, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 2
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu sang này sẽ có 3 ngày đầu tuần ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài. Thế nên, nếu người khác phải trầy da tróc vảy mưu sinh thì Dần dễ dàng gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Vậy nên, 3 ngày đầu tuần này chính là cơ hội nghìn năm có một để Dần vươn mình làm đại gia, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Thời gian này, người tuổi Dần đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Dần có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Dần hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

TOP 3 con giáp 'trúng lớn' 3 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu tuần (26, 27, 28/9/2022), tha hồ hốt vàng hốt bạc, phát tài sở hữu tiền tỷ, trả hết nợ nần, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 3
Thời gian này, người tuổi Dần đón nhận nhiều hỷ sự, đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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