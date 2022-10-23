TOP 3 con giáp thu lộc mát tay vào 8 ngày cuối tháng 10/2022, rút sạch túi Thần Tài, trăm bề may mắn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 08:57

Trong 8 ngày cuối tháng 10/2022, những con giáp may mắn dưới đây được quý nhân chỉ đường kiếm tiền, dẫn lối đến kho vàng không cần làm việc vất vả cũng sướng như tiên.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong 8 ngày cuối tháng 10/2022, tuổi Mão bước trên con đường trải đầy hoa hồng, được quý nhân soi đường dẫn lối kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến. Được sao may mắn chiếu mệnh nên bạn không còn vướng bận bất cứ điềm xấu nào. Những cơ hội kiếm tiền cứ dồn dập đổ về, có thể dư dả mua nhà sắm xe trong thời điểm này.

Trong chuyện tình cảm, Mão quen được một người hợp tính hợp nết. Mục tiêu công việc bạn đề ra được hoàn thành tốt, cấp trên đánh giá khá cao về bạn. Hãy tận dụng thời điểm này để leo lên vị trí mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên cũng nên chú trọng lời ăn tiếng nói, hành động của mình để không bị ai đánh giá xấu.

TOP 3 con giáp thu lộc mát tay vào 8 ngày cuối tháng 10/2022, rút sạch túi Thần Tài, trăm bề may mắn, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 8 ngày cuối tháng 10/2022, tuổi Mão bước trên con đường trải đầy hoa hồng, được quý nhân soi đường dẫn lối kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi dự đoán, sang 8 ngày cuối tháng 10, tuổi Mùi có thể vươn lên làm lãnh đạo, tiếng nói có trọng lượng được mọi người nghe theo. Những người cầm tinh con Dê nhận được khá nhiều lời khen, cơ hội kiếm tiền cũng không thiếu. Niềm vui tăng lên gấp đôi, gấp ba giúp tinh thần của bạn được thoải mái, vui vẻ hơn. Những vấn đề rắc rối trước đây cũng không còn tồn tại nhiều.

Lời khuyên của bạn nên tập trung vào công việc hiện tại của mình. Dồn hết sức lực để đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Về phương diện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

TOP 3 con giáp thu lộc mát tay vào 8 ngày cuối tháng 10/2022, rút sạch túi Thần Tài, trăm bề may mắn, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, sang 8 ngày cuối tháng 10, tuổi Mùi có thể vươn lên làm lãnh đạo, tiếng nói có trọng lượng được mọi người nghe theo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn, tiền bạc công danh đổ về khiến bạn hoa mắt chóng mặt trong 8 ngày cuối tháng 10. Nghề tay trái của bạn thu về nguồn lợi khủng khiến tâm trạng vô cùng vui vẻ. Những khoản nợ nần của bạn cũng được thanh toán hết, không còn nhiều chuyện buồn phiền như trước đây.

Những người tuổi Dậu thoải mái thực hiện mục tiêu của mình và được đánh giá cao tài năng. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, tha hồ tận hưởng cuộc sống đại gia trong thời điểm này. Bạn nên lên kế hoạch tỉ mỉ hơn để khi thực hiện ít mắc sai lầm kẻo bị tiểu nhân công kích, nói xấu sau lưng.

TOP 3 con giáp thu lộc mát tay vào 8 ngày cuối tháng 10/2022, rút sạch túi Thần Tài, trăm bề may mắn, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Dậu là con giáp may mắn, tiền bạc công danh đổ về khiến bạn hoa mắt chóng mặt trong 8 ngày cuối tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay (20/10), 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, tam hỷ lần lượt kéo đến nhà, quý nhân dẫn đường đến thành công

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