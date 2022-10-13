Top 3 con giáp thăng tiến 'vùn vụt' nhờ tài ăn nói giỏi giang của bản thân

Người tuổi Thìn không phải là người giỏi ăn nói bẩm sinh. Khi còn trẻ, họ khá kiêu ngạo, nếu không ưa ai, họ sẽ không thích bắt chuyện với người đó. Thế nhưng càng trưởng thành, họ càng nhận ra tầm quan trọng của việc khéo ăn khéo nói. Từ đó, họ mới không ngừng rèn luyện kĩ năng nói chuyện của mình thông qua sách vở, các chương trình truyền hình cũng như trong các điều kiện thực tế. Dần dà, khả năng nói chuyện của họ được nâng cao từ lúc nào không hay. Họ sẽ đủ tinh tế để nhận ra mình nên nói điều gì trong hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng tùy vào đối tượng giao tiếp mà chọn những chủ đề thích hợp. Khả năng giao tiếp tốt giúp con giáp giỏi ăn nói này nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, giúp ích họ rất nhiều trong cuộc sống.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu ngay từ nhỏ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau trong cuộc sống. Họ sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu có nên mưu sinh từ rất sớm.

Tuy vậy, con giáp này là người giỏi giao tiếp, ăn nói lưu loát. Không những thế, họ còn biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Vượt qua những khó khăn, người tuổi Sửu luôn giữ được tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Họ tự tin đối mặt với thử thách, không ngừng tìm kiếm cơ hội và khám phá tiềm năng của bản thân.

Sau tuổi 30, đường thăng tiến của người tuổi Sửu rộng mở hơn trước. Họ đạt nhiều thành tựu ở nơi làm việc và giành được sự sự tôn trọng của người khác.

Tuổi Hợi

Bình thường, người tuổi Hợi có vẻ rất ung dung, nhàn tản, thậm chí một số người còn tạo cảm giác chậm chạp, lề mề. Mới tiếp xúc với họ, ít người nghĩ rằng họ lại là con giáp giỏi nói chuyện, thậm chí có khả năng chinh phục lòng người.



Nhưng trên thực tế, chỉ những người quen thân với họ mới biết họ cũng là một người rất tinh tế và hài hước. Ở vào những tình huống khác nhau, họ luôn nhận thức được đâu là điều mình nên nói, đâu là điều mình nên giữ trong lòng.



Nghe họ nói chuyện, người ta có thể nhận thấy và hiểu ra được những điều đáng quý. Đồng thời, họ cũng chẳng bao giờ làm mất lòng ai, bởi họ hiểu được rằng từ ngữ có lực sát thương đến như thế nào.



Nhờ tài ăn nói khéo léo, họ được nhiều người yêu mến và nể phục, trở thành con giáp vận khí tốt, có khả năng thăng tiến xa.

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