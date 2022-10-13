Top 3 con giáp thăng tiến 'vùn vụt' nhờ tài ăn nói giỏi giang của bản thân

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 13:00

Nhờ khả năng ngoại giao hơn người mà các con giáp này nhận được cơ hội thăng tiến bất ngờ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không phải là người giỏi ăn nói bẩm sinh. Khi còn trẻ, họ khá kiêu ngạo, nếu không ưa ai, họ sẽ không thích bắt chuyện với người đó.

Thế nhưng càng trưởng thành, họ càng nhận ra tầm quan trọng của việc khéo ăn khéo nói. Từ đó, họ mới không ngừng rèn luyện kĩ năng nói chuyện của mình thông qua sách vở, các chương trình truyền hình cũng như trong các điều kiện thực tế.

Dần dà, khả năng nói chuyện của họ được nâng cao từ lúc nào không hay. Họ sẽ đủ tinh tế để nhận ra mình nên nói điều gì trong hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng tùy vào đối tượng giao tiếp mà chọn những chủ đề thích hợp.

Khả năng giao tiếp tốt giúp con giáp giỏi ăn nói này nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, giúp ích họ rất nhiều trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu ngay từ nhỏ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau trong cuộc sống. Họ sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu có nên mưu sinh từ rất sớm.

Top 3 con giáp thăng tiến 'vùn vụt' nhờ tài ăn nói giỏi giang của bản thân - Ảnh 1
Tuy vậy, con giáp này là người giỏi giao tiếp, ăn nói lưu loát. Không những thế, họ còn biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Vượt qua những khó khăn, người tuổi Sửu luôn giữ được tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Họ tự tin đối mặt với thử thách, không ngừng tìm kiếm cơ hội và khám phá tiềm năng của bản thân.

Sau tuổi 30, đường thăng tiến của người tuổi Sửu rộng mở hơn trước. Họ đạt nhiều thành tựu ở nơi làm việc và giành được sự sự tôn trọng của người khác.

Tuổi Hợi

Bình thường, người tuổi Hợi có vẻ rất ung dung, nhàn tản, thậm chí một số người còn tạo cảm giác chậm chạp, lề mề. Mới tiếp xúc với họ, ít người nghĩ rằng họ lại là con giáp giỏi nói chuyện, thậm chí có khả năng chinh phục lòng người.

Nhưng trên thực tế, chỉ những người quen thân với họ mới biết họ cũng là một người rất tinh tế và hài hước. Ở vào những tình huống khác nhau, họ luôn nhận thức được đâu là điều mình nên nói, đâu là điều mình nên giữ trong lòng.

Nghe họ nói chuyện, người ta có thể nhận thấy và hiểu ra được những điều đáng quý. Đồng thời, họ cũng chẳng bao giờ làm mất lòng ai, bởi họ hiểu được rằng từ ngữ có lực sát thương đến như thế nào.

Nhờ tài ăn nói khéo léo, họ được nhiều người yêu mến và nể phục, trở thành con giáp vận khí tốt, có khả năng thăng tiến xa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Các con giáp tự lực cánh sinh đạt nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ trong 90 ngày tới?

Các con giáp tự lực cánh sinh đạt nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ trong 90 ngày tới?

Điều gì sẽ xảy ra với các con giáp dưới đây trong 90 ngày tới?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 9 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 9 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 9 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người