Top 3 con giáp Thần tài theo gót về nhà, đón nhận 'mưa' lộc vào cửa, làm ăn phát tài, phú quý cả đời trong 99 ngày tới

Thân cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Con giáp này luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Thân tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được mọi người quý mến.

Kể từ đây, tuổi Thân sẽ tiến đến thành công, kết thúc những chuỗi ngày đen đủi, việc tậu nhà sang, xe đẹp sẽ sớm thành hiện thực.

99 ngày tới, Thân có nhiều quý nhân vây quanh, những người luôn hỗ trợ phía sau, giúp con giáp này hoàn thành các ý tưởng mới. Vạn sự như ý kể cả về công danh sự nghiệp lẫn tình duyên, chỉ cần làm việc chăm chỉ và theo đuổi đam mê, tuổi Thân sẽ thu được lợi nhuận lớn, hạnh phúc sẽ đến bất ngờ.

Tuổi Hợi

Hợi có thể phát triển và thành công. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi số học, tuổi Hợi và tuổi Mão nằm trong tam hợp. Đây là 2 con giáp hợp nhau do có chung tính cách hiền lành, tốt bụng, dễ chịu. Những đặc điểm này giúp Hợi và Mão có thể hòa thuận và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Chính vì nằm trong tam hợp nên năm Quý Mão sẽ mang đến cho tuổi Hợi một năm dồi dào sức khỏe và an khang. 99 ngày tới đây cũng là thời điểm tuyệt vời để tuổi Hợi tập trung vào cuộc sống của mình, phát triển bản thân, nâng cao chuyên môn và đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Về mặt tài chính, đây là năm để tuổi Hợi có thể phát triển và thành công. Có rất nhiều cơ hội tiềm năng xuất hiện, bạn chỉ cần chờ đúng thời điểm để nắm bắt là chắc chắn sẽ giàu có, sung túc. Đặc biệt, đây là thời điểm hoàn hảo để tuổi Hợi có thể đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn.

Về chuyện tình cảm và các mối quan hệ, chuyên gia phong thủy khẳng định năm 2023 này tuổi Hợi có thể mong đợi một năm thú vị và lãng mạn. Một số người độc thân sẽ tìm được tình yêu một cách bất ngờ, còn những người đã có đôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

Con số may mắn của tuổi Hợi trong năm 2023 là: 44, 22, 15 và 28.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất có tham vọng và giàu ý chí vươn lên. Tuy có xuất phát điểm thấp, không được nâng đỡ nhưng nhờ siêng năng, chăm chỉ, con giáp tuổi Dần ngày càng giỏi giang và bản lĩnh trong công việc. Con giáp tuổi Dần cũng không ngại học hỏi, sẵn sàng tiếp tục kiến thức mới.

Bạn cũng có khả năng lãnh đạo, biết cách thể hiện lợi thế của bản thân và biết tìm thấy cơ hội để phát triển. Cho dù lựa chọn lĩnh vực nào, con giáp tuổi Dần cũng có thể đạt được những thành tựu nhất định.

99 ngày tới, tài vận của người tuổi Dần cực vượng. Bạn sẽ nhanh chóng làm quen với các kiến thức, kỹ năng mới từ đó áp dụng trong công việc. Đây cũng là năm con giáp này có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, sự nghiệp từng bước đi lên.

Tài vận của người tuổi Dần cực vượng. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.