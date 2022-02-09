Top 3 con giáp tài lộc rực rỡ nhất trong 2 ngày tới (10/2-12/2) trúng được sổ vàng, đón tiền bạc của cải ngay trước cửa

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 22:00

Tử vi chỉ ra 3 con giáp này sẽ có tài lộc vàng rực trong 2 ngày tới, không chỉ bất ngờ nhận được khoản tiền lớn ngoài mong đợi, những con giáp này còn vô cùng may mắn, đụng đâu phất lên tới đó.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp chỉ ra Tuổi Ngọ là con giáp có tài vận vô cùng khởi sắc trong năm nay, từ tiền tài, danh lợi, công việc đều có những bước tiến mạnh mẽ. Trong 2 ngày tới, tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi. Nhờ được thần Tài ưu ái, con giáp này sẽ đặc biệt phát tài, phát lộc, thu về không ít lợi nhuận kếch xù.

Top 3 con giáp tài lộc rực rỡ nhất trong 2 ngày tới (10/2-12/2) trúng được sổ vàng, đón tiền bạc của cải ngay trước cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ sẽ ngập tràn trong may mắn, thần tài lâm môn, quý nhân xuất hiện giúp tuổi Ngọ thay đổi cục diện hiện tại. Bản mệnh sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, công thành danh toại. Mọi việc mà con giáp này đụng tới đều suôn sẻ và hanh thông hơn, đặc biệt sẽ tìm được cơ hội để tăng thêm thu nhập. Nửa đầu năm 2022, tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, không thành đại gia thì tài khoản cũng nhiều số.

Tuổi Tuất

Từ 2 ngày tới đổ đi, con đường cầu tài của người tuổi Tuất sẽ trở nên rộng mở hơn, cơ hội liên tiếp kéo đến, tiền bạc từ ba phương tám hướng ùn ùn chui vào túi con giáp này. Bước vào thời gian này, người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, họ không những được quý nhân chiếu cố mà thần tài cũng phù trợ không ngừng, càng làm việc càng tìm được hướng đi riêng.

Top 3 con giáp tài lộc rực rỡ nhất trong 2 ngày tới (10/2-12/2) trúng được sổ vàng, đón tiền bạc của cải ngay trước cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
 

Trong những ngày tới, tuổi Tuất sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống mới. Dù có đối mặt với khó khăn nhưng tất cả đều là cơ hội giúp họ đổi đời, nghèo mấy cũng giàu có, khổ mấy cũng thăng hoa rực rỡ. Vận trình tài lộc tuổi Tuất sẽ có nhiều cải thiện bất ngờ, có được nhiều cơ hội tốt trong công việc, tuổi Tuất sẽ bất ngờ được ban tặng một "hũ vàng" không nên bỏ qua.

Tuổi Sửu

Từ 2 ngày tới đổ đi, tuổi Sửu sẽ có vận may trúng sổ hoặc thu được lợi nhuận cao trong việc đầu tư. Người tuổi Sửu cũng là những người may mắn, tài lộc dư dả nhất trong năm Nhâm Dần 2022, chính vì vậy, con giáp này không cần phải quá vất vả làm lụng những những năm trước nữa mà vẫn có thể thoải mái ngồi mát ăn bát vàng.

Top 3 con giáp tài lộc rực rỡ nhất trong 2 ngày tới (10/2-12/2) trúng được sổ vàng, đón tiền bạc của cải ngay trước cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Sửu là một trong những con giáp có khả năng sẽ đổi đời, đường tài lộc của con giáp này sẽ trở nên vô cùng suôn. Trong 2 ngày tới, tuổi Sửu sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn sẽ được giải quyết, nếu tuổi Sửu là người có bản lĩnh, thời gian tới họ sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Cho vay vừa mất bạn vừa mất tiền, nên 3 con giáp này nên tránh xa các hoạt động liên quan đến tiền bạc trong thứ 4, ngày 9/2/2022 này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới top 3 con giáp giàu có Tử vi Nhâm Dần 2022

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ