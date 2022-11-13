Top 3 con giáp sống mù quáng, không có chính kiến của riêng mình, chỉ thích nghe ý kiến người ngoài nên không bao giờ làm nên việc lớn

Người tuổi Mão rất nhạy cảm trong các mối quan hệ, vì thế mà họ rất được lòng mọi người. Thoạt nhìn, họ là người rất nhanh nhẹn, một khi đã được giao cho công việc gì là họ sẽ lập tức hăng hái bắt tay vào làm ngay. Tuy nhiên, đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, trong những nhiệm vụ thường ngày mà thôi. Một khi đến lúc quyết định một điều quan trọng nào đó, họ sẽ lại bắt đầu chần chừ, do dự, nghe người khác nói thế nào là sẽ làm theo thế đó ngay. Bạn có biết mình là con giáp tự ti luôn tự hạ thấp giá trị bản thân? Thêm vào đó, con giáp ba phải này rất để ý đến cái nhìn của người ngoài với mình như thế nào, vì vậy, họ sẽ cố gắng để sống vừa lòng tất cả mọi người, chứ có thể đó không thực sự là cách sống họ mong muốn.

Người tuổi Thân là con giáp thông minh và nhanh trí, nhưng bản thân thường quá cả nể và sợ mích lòng với mọi người, khiến cho con giáp này khó có thể đưa ra lời từ chối khi bất kỳ ai góp ý.

Con giáp này mặc dù được xem là thông minh nhưng lại vô cùng lười suy nghĩ, họ thường chắp nối những ý tưởng của người khác thành một ý tưởng của mình, vì thế hiệu quả trong công việc dường như không có và không được đánh giá cao.

Tóm lại, cuộc đời của những người tuổi Thân không có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là quá bình thường, nếu họ không thay đổi tính cách này thì có lẽ cuộc sống cũng rất là nhàm chán.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính cách rất ba phải, họ chẳng bao giờ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề để đưa ra ý kiến của bản thân cả. Lúc nào họ cũng nghe theo ý kiến của mọi người, ai nói thế nào thì họ sẽ nghe thế ấy.



Thêm vào đó, con giáp này cũng chẳng bao giờ cân nhắc xem ý kiến của người khác có chính xác hay không, nếu mình nghe theo thì sẽ có lợi hoặc có hại gì.



Thực ra tính cách này sẽ làm thui chột sự tự tin của họ, khiến họ dần dần chẳng thể tin tưởng vào chính bản thân mình nữa.



Họ sẽ chỉ dám nghe theo người khác ở tất cả mọi chuyện. Cho dù được mọi người xung quanh cổ vũ thế nào đi nữa, họ cũng sẽ khó có thể đưa ra ý kiến của riêng mình được. Về lâu về dài, tính cách này sẽ khiến họ khó có thể thăng tiến lên một vị trí cao hơn được.