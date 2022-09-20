Top 3 con giáp sinh ra để giữ phúc khí cho gia đình, là chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho chồng con

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 10:35

Yêu chồng yêu con là cách thức thể hiện tình cảm của các con giáp nữ dưới đây.

Tuổi Dần

Nữ tuổi Dần thường rất nóng tính, hay cau gắt, nhưng đằng sau vẻ khó tính ấy là sự quan tâm, chu đáo, biết yêu thương của người phụ nữ.

Những người tuổi Dần tuy hơi nóng tính, hay gắt gỏng với với chồng, nhưng họ luôn đặt gia đình lên trên lợi ích của mình,  biết ảm thông và chia sẻ mọi khó khăn với chồng. Người tuổi Dần quả đúng với bản tính cái đầu lạnh nhưng trái tim ấm áp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ sinh năm Tỵ đa phần đều là những người năng động, chủ động và không ngừng nỗ lực vươn lên. Dù sinh ra trong hoàn cảnh khá giả, họ không ỷ lại mà không ngừng nỗ lực vươn lên.

Họ yêu thương gia đình, hết mực lo lắng cho chồng con và cảm thấy rằng mọi việc mình làm cho gia đình đều xứng đáng. Phụ nữ tuổi Tỵ là quý nhân của chồng, người mẹ hiền của các con. Họ luôn chu toàn với hai bên nội ngoại, giữ được hòa khí trong gia đình.

Top 3 con giáp sinh ra để giữ phúc khí cho gia đình, là chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho chồng con - Ảnh 1
Phụ nữ cầm tinh con rắn khá ít nói, thường hy sinh thầm lặng mà không than vãn, kể khổ hay kêu ca. Ngay cả khi chồng gặp khó khăn, thất bại, họ vẫn sát cánh bên chồng, cùng chồng làm lại từ đầu.

Họ là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần của chồng, luôn ủng hộ đức lang quân hết mình. Cũng bởi vậy mà con giáp này được chồng rất yêu quý, trân trọng. Họ cũng là tấm gương sáng để các con noi theo. Về già, phụ nữ tuổi này được hưởng cuộc sống an nhàn, êm ấm.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi có tính cách thật thà, bên cạnh đó họ cũng rất thẳng tính và không sợ bị mất lòng. Nhìn chung, phụ nữ tuổi Hợi vô cùng đơn giản, đừng bắt họ phải nói những lời hoa mỹ. Nhờ bản tính lương thiện và chân thành, cô nàng tuổi Hợi luôn dành tình yêu thương vô điều kiện cho chồng và con của mình.

Đây chính là chìa khóa phụ nữ tuổi Hợi giữ hạnh phúc cho gia đình.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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