Top 3 con giáp quét sạch vận hạn vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10: Bội thu lộc trời, đã giàu lại càng giàu hơn

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 19:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phúc khí đầy mình, gặp chuyện rủi hóa lành vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10.

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ sống vô tư, thoải mái và luôn thích tự do sáng tạo. Bên ngoài, nhiều người cho rằng tuổi Ngọ sống vô tâm, nhưng trên thực tế họ lại tình cảm hơn bao giờ hết. Đa số, người tuổi Ngọ đều thích đi đây đi đó, đối với họ chỉ cần ra ngoài học hỏi thì mới mong có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Thời gian trước, tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí là phải đánh đổi, mất mát và hy sinh. Nhưng vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng.

Cụ thể, từ bây giờ trở đi, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để gầy dựng sự nghiệp, kéo theo tài vận tăng cao. Một khi tuổi Ngọ đã có cơ ngơi vững chắc thì cũng là lúc gia đạo có cuộc sống thăng hoa.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này nếu như tuổi Ngọ thịnh vượng mỹ mãn thì cuộc sống sau này cũng không cần phải lo lắng điều gì. Người tuổi Ngọ rất biết trân trọng giá trị mà mình làm ra, họ không những biết giữ gìn mà còn có khả năng phát huy nhiều hơn nữa, để đạt đến mức thập toàn thập mỹ.

Top 3 con giáp quét sạch vận hạn vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10: Bội thu lộc trời, đã giàu lại càng giàu hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường ít nói, không hay tâm sự, nói ra những cảm xúc cá nhân với người khác. Họ thích ở một mình và làm việc những công việc cá nhân hơn là tập thể. Người tuổi này điềm tĩnh, luôn chọn cách sống bình lặng.

Vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10, con giáp tuổi Mùi dần bước lên đỉnh cao sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu như họ mong đợi.

Con giáp này cũng sở hữu tâm lý vững vàng trong nhiều trường hợp. Khi gặp khó khăn, người tuổi này thường giữ được tâm lý tốt, có thể truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh. Họ biết đối nhân xử thế nên được quý nhân phù trợ, tạo cơ hội phát huy năng lực trong các môi trường khác nhau.

Vì thế, dù công việc, cuộc sống không suôn sẻ, con giáp này vẫn luôn điềm tĩnh. Họ tự nhủ bản thân sẽ làm tốt mọi việc và đúng là như vậy. Vào thời điểm này, người tuổi Mùi dần bước lên đỉnh cao sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu như họ mong đợi.

Top 3 con giáp quét sạch vận hạn vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10: Bội thu lộc trời, đã giàu lại càng giàu hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính tình hiền lành, thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Nếu không thân thiết, Tuất rất ít thể hiện tâm sự, tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, sau thời gian dài tiếp xúc, Tuất bộc lộ bản thân là người hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn. 

Gần đây tài vận của một số người tuổi Tuất có thể không được tốt, vận trình sa sút, mưu sự không thành. Nhưng vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10 tài vận của Tuất tốt hơn thấy rõ. Bằng sự nỗ lực của bản thân, Tuất vượt qua khó khăn trước mắt.

Sau nhiều gian nan, vận may đã mỉm cười với Tuất. Nếu làm kinh doanh, Tuất buôn may bán đắt, doanh số tăng dần. Nếu làm trồng trọt, chăn nuôi, Tuất bán được nông sản với giá cao. Bản mệnh làm việc không ngừng nghỉ nên thu về thành quả xứng đáng với công sức bản thân mình bỏ ra.

Top 3 con giáp quét sạch vận hạn vào đúng 7 giờ sáng ngày 7/10: Bội thu lộc trời, đã giàu lại càng giàu hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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