Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', đường quan lộ viên mãn hanh thông, tiền nong dư giả, mua thêm mấy căn nhà trong 10 ngày tới (13/5 đến 23/5)

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 11:42

Top 3 con giáp may mắn trong 10 ngày tới.

Tử vi tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong 10 ngày tới lâm Thiên Quan nên không may mắn. Đặc biệt là những người nắm chức quan trọng trong cơ quan, cuối năm nhớ làm ăn cẩn thận kẻo dính tới pháp luật. Hôm nay bản mệnh dễ bị kích động, nóng tính dẫn đến hỏng việc, xô xát, nên nhớ một điều nhịn chín điều lành.

Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', đường quan lộ viên mãn hanh thông, tiền nong dư giả, mua thêm mấy căn nhà trong 10 ngày tới (13/5 đến 23/5) - Ảnh 1
May mắn là tiền tài ổn định nhờ Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

May mắn là tiền tài ổn định nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Sửu vô cùng nhanh nhẹn và chăm cày cuốc cuối năm. Dù cuối tuần bạn vẫn không ngại tăng ca để kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, độ chịu khó số 2 thì không ai số 1.

Đường tình cảm của con giáp này may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Bạn giỏi ăn nói, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cho phép người khác làm tổn thương mình. Tuổi này là người rất lương thiện, biết cách quan tâm đến gia đình và bạn bè thân thiết.

Tử vi tuổi Thân 

Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', đường quan lộ viên mãn hanh thông, tiền nong dư giả, mua thêm mấy căn nhà trong 10 ngày tới (13/5 đến 23/5) - Ảnh 2
May mắn tuổi này vẫn ung dung kiếm tiền đều đặn, đây cũng chính là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư, thu lợi nhuận về tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân bị Thương Quan giáng họa gặp nhiều trắc trở trong công việc, bạn nên đối xử thật lòng với những người xung quanh mới mong nhận được sự quý mến, tin tưởng. 

May mắn tuổi này vẫn ung dung kiếm tiền đều đặn, đây cũng chính là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư, thu lợi nhuận về tay. 

Vận trình tình cảm không tốt, sau chuỗi ngày dài chiến tranh lạnh hai bạn vẫn chưa ai chịu chủ động làm hòa với đối phương, thế nên mối quan hệ đang rất căng thẳng. 

Có tài tinh Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Ngọ được hậu thuẫn để thu nhiều lợi nhuận về túi, nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ, nghề tay trái. Người làm công ăn lương nếu chăm chỉ làm thêm bên ngoài cũng sẽ có thêm thu nhập, đủ để chi tiêu sắm sửa cho dịp Tết cổ truyền trước mắt. Trong khi đó, người kinh doanh tiếp tục mở rộng quy mô buôn bán một cách thuận lợi, tìm được đối tác tin cậy. Những mối làm ăn ở thời điểm này hầu như đều có tin tích cực báo về, khoản tích góp của Ngọ cũng ngày càng tăng lên nhanh chóng.

Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC', đường quan lộ viên mãn hanh thông, tiền nong dư giả, mua thêm mấy căn nhà trong 10 ngày tới (13/5 đến 23/5) - Ảnh 3
Có tài tinh Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Ngọ được hậu thuẫn để thu nhiều lợi nhuận về túi, nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ, nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên đề phòng với những biến động trong chuyện tình cảm của mình. Bạn càng hy vọng sẽ càng dễ thất vọng nhiều hơn. Đừng quá trông chờ vào sự thay đổi của một ai đó trong khi chính bản thân họ không muốn sửa đổi.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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