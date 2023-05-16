Top 3 con giáp PHÚC KHÍ ngập tràn, có được nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày 17, 18 và 19/5: sự nghiệp khởi sắc, thu nhập ngày càng tăng

Công việc của con giáp này suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Nhờ được quý nhân chỉ điểm nên bản mệnh biết cách để khiến mình trở nên nổi bật hơn giữa đám đông, cũng thành công dùng thành tích xuất sắc của mình gây ấn tượng tốt với cấp trên.

Hãy cố gắng hết sức mình để không làm uổng phí bất cứ cơ hội nào đến với mình. Bạn có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới nếu biết cách tận dụng thời cơ đúng lúc đúng chỗ.

Quý nhân trong ngày 17, 18 và 19/5 này của những người cầm tinh con Hổ thường là nam mệnh lớn tuổi. Đừng nghĩ rằng người già suy nghĩ khác biệt do thế hệ, họ vốn cũng đã kinh qua biết bao nhiêu sóng gió trong đời, thế nên có kinh nghiệm tốt hơn hẳn người trẻ tuổi.

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Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không giỏi giao tiếp xã hội và không thích những dịp có quá nhiều người nhưng thực ra người tuổi này lại rất được yêu thích, được mọi người quý mến.

Họ là những người sống thực tế, chân thành, không mưu mô. Nếu kết thân lâu dài với một người tuổi Dậu, bạn sẽ thấy họ có nhiều ưu điểm, là người trung thực và rất đáng tin, có thể là bạn của tất cả mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Theo tử vi, trong ngày 17, 18 và 19/5, vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc.

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Tuổi Tuất

Trong ngày 17, 18 và 19/5, con giáp Tuất và sao Thái Tuế tạo nên "củng hợp Mộc cục". Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Nhưng không phải ai tuổi Tuất cũng được may mắn như vậy. Người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Thời điểm này giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.