Top 3 con giáp phát tài phát lộc, may mắn trong tuần mới (25-31/07/2022)

Là con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Tý gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh bứt phá, gặt hái được những thành tích khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhiều khả năng, bạn sẽ được thưởng nóng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, bạn chớ nên quá kiêu ngạo, lơ là công việc của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn không phải trải qua quá nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Ngay từ đầu tuần, do có cát tinh chiếu mệnh, bạn có cơ hội khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo.

Với người làm ăn kinh doanh, tình hình tài chính về cuối tuần có những biến chuyển tích cực hơn. Bản mệnh tìm ra hướng đi mới, có những khách hàng mới, khiến túi tiền đầy lên nhanh chóng. Hãy tiếp tục vững vàng đi theo định hướng của mình.

Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Hợi

Dù đầu tuần, dưới ảnh hưởng của Thương Quan và Tỷ Kiên, người tuổi Hợi phải đối diện với nhiều rắc rối do cấp trên và đồng nghiệp mang lại, song đến cuối tuần thì mọi chuyện dần dần được tháo gỡ. Bạn thậm chí chuyển bại thành thắng, nắm bắt cơ hội để tiến lên vị thế cao hơn.

Tình hình tài chính của bản mệnh chủ yếu là ổn định. Cơ hội kiếm tiền gần như không xuất hiện vào tuần này nên nguồn tiền của bạn chủ yếu đến từ những công việc chính. Bạn không nên bỏ bê nhiệm vụ mà hãy tiếp tục cố gắng, có thể thành quả sẽ đến vào tuần sau.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi chủ yếu gặp rắc rối vào những ngày giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu ổn định hơn. Bạn không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy nữa mà bắt đầu suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương nhiều hơn.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão rộng mở trong tuần này. Với cách giải quyết tình huống thông minh, linh hoạt, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cũng nhờ những thành tích tốt đẹp trong công việc, bạn được cất nhắc tăng lương, hoặc ít nhất cũng là thưởng nóng.

Với người làm kinh tế, bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên là người đi tiên phong, thậm chí là người dẫn đầu cho một trào lưu mới, nhờ đó mà nguồn thu ngày một tăng tiến.

Tuy nhiên, càng gặt hái được thành công lớn lao, bạn lại càng cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng của bạn. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng những kẻ ghen ăn tức ở.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.