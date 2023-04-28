TOP 3 con giáp đỏ nhất ngày 30/4/2023, 3 con giáp được Thần Phật che chở, hốt trọn lộc trời, giàu sang phú quý, công danh thành toại, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 13:51

Vận khí của người tuổi này tăng lên. Con giáp này được Thần Tài gọi tên, làm ăn phát đạt, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản chất tốt bụng, linh hoạt và nhanh trí. Họ sống khá hòa đồng, không câu nệ tiểu tiết. Họ được nhiều người yêu mến, khen ngợi. Người tuổi này sống thực tế, không mơ mộng viển vông. Con giáp tuổi Tý lạc quan yêu đời, có thể truyền cảm hứng những người bên cạnh.

Người tuổi Tý được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Tý đang gặp khó khăn sẽ có thể lật ngược tình thế, thăng tiến trong sự nghiệp.

Họ có cơ hội ra ngoài học tập, mở mang tầm mắt. Nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến với con giáp này. Đó có thể là một công việc, dự án mới hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ. Việc nắm bắt đúng cơ hội giúp con giáp tuổi Tý đạt được thành công, trở nên giàu có.

TOP 3 con giáp đỏ nhất ngày 30/4/2023, 3 con giáp được Thần Phật che chở, hốt trọn lộc trời, giàu sang phú quý, công danh thành toại, cuộc đời êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ lạc quan và đam mê. Họ dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ. Họ sống tích cực, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Ở con giáp tuổi Ngọ luôn toát ra sự tự tin. Họ nhiệt tình tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn bè.

Vận khí của người tuổi Ngọ tăng lên. Con giáp này được Thần Tài gọi tên, làm ăn phát đạt, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Ngoài công việc chính, người có tài có thể làm thêm một số hoạt động bên lề đầu tư, dự báo sẽ thu được kết quả thuận lợi.

TOP 3 con giáp đỏ nhất ngày 30/4/2023, 3 con giáp được Thần Phật che chở, hốt trọn lộc trời, giàu sang phú quý, công danh thành toại, cuộc đời êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, mặc dù nhìn bề ngoài tuổi Dậu có vẻ bất cẩn nhưng thực ra con giáp này rất dám nghĩ dám làm. Trong sự nghiệp, họ không hài lòng với những gì mình đã có mà luôn phấn đấu để có được vị trí cao hơn.

Họ luôn có thể nhìn rõ tình hình và đưa ra kế hoạch phù hợp. Con giáp mày biết cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Người tuổi Dậu có công danh sự nghiệp đều hanh thông. Trong tuần này, họ tỏ ra nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, sếp và khách hàng.

Đó cũng là nguyên nhân giúp họ đạt được thành tích tốt. Không những thế, con giáp tuổi Dậu cũng thuyết phục được những người không đồng ý với họ. Trong khi đó, người làm kinh doanh tuần này cũng sẽ chốt được nhiều đơn hàng, đạt được mức thu nhập như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, 3 con giáp được tổ tiên nâng đỡ, tài lộc vượt trội, hầu bao rủng rỉnh, lộc lá xum xuê, thành công trải thảm hồng

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, 3 con giáp được tổ tiên nâng đỡ, tài lộc vượt trội, hầu bao rủng rỉnh, lộc lá xum xuê, thành công trải thảm hồng

Con giáp tuổi này có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 30/4/2023

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 27 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 33 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 34 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 42 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 42 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 45 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 48 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 48 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy