Top 3 con giáp nữ xem tình yêu như mạng sống, yêu vào là không thể dứt ra được

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 06:30

Một khi đã đâm đầu vào tình yêu là con giáp nữ dưới đây không thể dứt ra được.

Tuổi Ngọ

Các bạn gái tuổi Ngọ rất có chủ kiến của mình, nhưng lại quá cảm tính khi xử lý mọi chuyện. Trong chuyện tình cảm, cô gái tuổi Ngọ ấm áp hiền lành, lại rất ỷ lại vào đối phương.

 

Điều này khiến cho khi vô tình họ phạm sai lầm với nửa kia thì họ sẽ không ngừng hạ thấp bản thân mình chỉ để được ở bên cạnh đối phương. Lâu dần, cô gái tuổi Ngọ sẽ dần đánh mất bản thân mình trong tình yêu. Họ lại không nhận ra bản thân mình ngày càng khác với trước kia.

 

Tuổi Mùi

 

Lịch vạn niên nhận thấy, ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lùng là một tâm hồn nhạy cảm và trái tim mong manh dễ vỡ của những người phụ nữ tuổi Mùi. Vì thế, họ rất cần một bờ vai để dựa vào những lúc vấp ngã, yếu đuối.

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Con giáp này không yêu cầu quá cao về một cuộc sống giàu sang phú quý mà chỉ muốn sống một đời bình dị, an nhàn và ngập tràn yêu thương. Với bản tính tốt bụng, họ luôn sẵn sàng ra tay hiệp nghĩa, cứu giúp những mảnh đời bất hạnh.

Điểm danh những con giáp nữ lụy tình bậc nhất, tuy không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp nhưng trong tình yêu, phụ nữ tuổi Mùi lại khá tham lam, mong muốn quyền sở hữu cho riêng mình. Bản mệnh có thể bất chấp tất cả vì yêu, lại khá nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lừa gạt tình cảm.

Một khi lún sâu vào chuyện tình cảm, họ luôn tin tưởng đối phương, càng cố chấp hy sinh mà không nhận ra đây không phải là cách để níu giữ tình yêu nên thường không đem lại kết quả như ý muốn. Vì bi lụy, yếu đuối, phụ nữ tuổi Mùi luôn bị tổn thương và vết thương lòng này phải mất khá nhiều thời gian mới có thể hồi phục.

Tuổi Tý

Tuổi Tý mặc dù rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng một khi sa vào lưới tình thì họ dường như không còn là chính mình nữa.

Khi yêu một ai đó, người tuổi Tý thường rất thụ động và chỉ xoay quanh người mình yêu. Trong mắt tuổi Tý, người yêu là trên hết, làm gì cũng sẽ suy nghĩ cho đối phương, thậm chí họ còn báo cáo mọi việc mình làm với người ấy nữa.

Ngoài ra, khi đã chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, thì tuổi Tý sẽ tự tạo ra ranh giới cho bản thân và không cho phép mình tiếp xúc với người khác giới nữa. Không chỉ vậy, trong tình yêu, tuổi Tý luôn có suy nghĩ rằng mình kém cỏi hơn người ấy về mọi mặt và tìm đủ mọi cách để chiều chuộng, lấy lòng đối phương. Chính vì vậy mà mọi người đều cảm thấy tuổi Tý là một kẻ yêu đương mù quáng quá mức cần thiết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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