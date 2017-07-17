Với đàn ông, thì cũng tương tự như vậy. Người vợ có ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp và cuộc đời của chồng. Sự hạnh phúc viên mãn của đàn ông không chỉ nằm ở công việc thăng tiến, đạt được quyền cao chức trọng mà còn lấy được người vợ có số "vượng phu ích tử", không chỉ mang lại may mắn cho cả gia đình mà còn là hậu phương vũng chắc cho chồng.

Khi nói về sự sướng khổ của chị em, người ta hay nói "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng".

Top 3 con giáp nữ sau đây được cho là có quyền năng đó. Bạn có nằm trong danh sách này không?

Phụ nữ tuổi Tỵ có tính tình thoải mái, phóng khoáng nên có sức hút khá đặc biệt với người khác phái. Thông thường, những người tuổi Tỵ được hưởng phúc lộc từ nhỏ, thời con gái được ăn mặc no đủ, đến lúc lấy chồng cũng dễ được gả vào chỗ tốt, không giàu có thì cũng có của ăn của để.

Trong hôn nhân, người tuổi Tỵ có tính linh hoạt, khéo léo, luôn mang lại cảm giác mới mẻ cho nửa kia, khiến hạnh phúc bền vũng. Sau khi kết hôn, việc nuôi dạy con hay xây dựng kinh tế của người tuổi Tỵ và chồng cũng lên "như diều gặp gió", đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Tỵ sẽ được "hưởng ké" phúc khí suốt đời.

2. Tuổi Dậu

Trời sinh phụ nữ tuổi Dậu có bản tính lương thiện, nhân hậu. Sau khi làm vợ, người tuổi Dậu hết mực chăm lo cho chồng con. Không chỉ chăm sóc tốt cho cuộc sống hàng ngày của chồng mà còn là hậu phương vững chắc giúp chồng gầy dựng sự nghiệp, nuôi dạy con khỏe mạnh, nên người.

Dù bị nhiều người nhận xét là vất vả nhưng phụ nữ tuổi Dậu vẫn hạnh phúc vì điều đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, quý cô tuổi Dậu vẫn đủ thông minh để bình tĩnh giải quyết tất cả mọi thứ, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cũng nhờ vậy mà sự nghiệp của chồng ngày càng thăng tiến.

3. Tuổi Tý

Quý cô cầm tinh con chuột có tính tình thẳng thắn và tầm nhìn độc đáo, thông minh. Trong hôn nhân, họ là những người lý trí, cả đời không ngừng bồi đắp cho hôn nhân tốt đẹp.

Có thể nói trong 12 con giáp, người tuổi Tý hao tổn nhiều tâm sức nhất để gây dựng hôn nhân thập toàn thập mỹ. Vốn dĩ phụ nữ tuổi Tý là những người may mắn, sau khi kết hôn liền biến thành số vượng phu, giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp, nuôi dạy con cái trưởng thành giỏi giang. Vậy nên, quả không ngoa khi nói cưới được phụ nữ tuổi Tý không khác gì rước vật báu về nhà.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm