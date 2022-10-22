Top 3 con giáp nữ nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm gì cũng được nhưng đừng...làm việc nhà

Làm gì cũng được nhưng đừng bắt các con giáp này làm việc nhà.

Tuổi Ngọ

Các cô nàng tuổi Ngọ là người nhanh nhẹn, hoạt bát lại nhiệt tình. Họ giỏi việc nước, tuy nhiên lại không hề đảm việc nhà.

Cả cuộc đời, tuổi Ngọ chỉ mong ước được bôn ba ngoài xã hội và được làm những công việc mang tính tự do và sáng tạo. Tuổi Ngọ có tư duy nhạy bén, năng động và có tính đột phá. Sinh ra để làm những việc "đao to búa lớn" như vậy nên thực tế, tuổi Ngọ rất ghét làm việc nhà. Các cô nàng tuổi Ngọ cho rằng việc nhà là những việc lặt nhặt, không đáng để quan tâm và để mình nhúng tay vào chút nào. Nếu bắt buộc phải làm việc nhà, tuổi Ngọ sẽ làm một cách rất qua loa đại khái.

Tuổi Thân

Đối với những người tuổi Khỉ mà nói, kiên nhẫn làm việc nhà, bế con, quét dọn vệ sinh, còn khó hơn cả lên trời.

Nữ tuổi Khỉ rất ham chơi, bắt họ ở nhà làm việc nhà dường như là chuyện không thể nào. Một tuần, số lần họ ở nhà nấu cơm có thể đếm trên đầu ngón tay. Những bạn nữ tuổi Khỉ thông minh không thích cuộc sống theo nề nếp cũ. Đối với bọn họ mà nói, kiên nhẫn làm việc nhà, bế con, quét dọn vệ sinh, còn khó hơn cả lên trời.

Tuổi Dậu

Cô nàng cầm tinh con Gà này là một người nhanh nhẹn, giỏi đối đáp, tính cách có phần cao ngạo và vương giả. Họ luôn xem mình là nữ hoàng, nên chỉ cần ngồi chỉ tay chứ nhất định không động một ngón tay nào vào công việc nhà.

Cho dù cuộc sống của họ cũng không phải là sống trong nhung lụa ngọc ngà, nhưng từ khi sinh ra họ đã ít khi phải động chạm tay chân vào việc gì. Chính điều đó khiến họ thích việc được làm người chỉ huy, sai khiến, thích hưởng thụ, muốn được người khác quan tâm chăm sóc chứ rất hiếm khi quan tâm đến người khác.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-con-giap-nu-nhanh-nhen-nhiet-tinh-lam-gi-cung-duoc-nhung-dunglam-viec-nha-513867.html