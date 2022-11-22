Top 3. con giáp nữ khí chất hơn người, có số vượng phụ, phò tá hỗ trợ cho chồng khiến nhiều người điêu đứng

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 07:04

Những người này thông minh, nhanh nhạy, họ sẵn sàng thể hiện năng lực của mình trong công việc nhưng khi trở về nhà, họ lại nhường cho chồng mọi hào quang.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, những nàng giáp tuổi Hợi thông minh, xinh đẹp lại thêm lòng tốt, giàu tính vị tha khiến càng chàng trai không khỏi thương nhớ.

Đặc biệt khi yêu họ luôn trân trọng, thấu hiểu đối phương, không thực dụng mà vòi vĩnh những thứ xa vời khiến họ lại càng trở thành tâm điểm của cánh đàn ông. Người này ôn nhu, kể cả khi rơi vào tình thế mệt mỏi nhất, bực mình nhất họ cũng không dễ gì mà nổi cáu với bất cứ ai. Điều đầu tiên họ hướng đến đó chính là cách giải quyết sao cho triệt để nhất, hòa hoãn nhất. 

Khi đã có gia đình, họ lại càng chứng minh được mình là người tài đức vẹn toàn khi chăm chồng, chăm con chu toàn, đã vậy mẹ tuổi Hợi còn để lại phúc phần cho con cháu. 

Những người này thông minh, nhanh nhạy, họ sẵn sàng thể hiện năng lực của mình trong công việc nhưng khi trở về nhà, họ lại nhường cho chồng mọi hào quang. Và đó là bí quyết hạnh phúc của phụ nữ tuổi Hợi ai cũng cần phải học hỏi. 

Tuổi Tỵ

Trời sinh phụ nữ tuổi Tỵ đã có khí chất thông minh và mạnh mẽ. Họ không chỉ là những người có vẻ đẹp quyến rũ mà còn có đầu óc thông minh sắc sảo. Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ tuổi Tỵ mưu mô tính toán, nhưng thật ra họ lại là những người biết suy nghĩ và luôn đặt lợi ích của người mình yêu thương lên hàng đầu.

Top 3. con giáp nữ khí chất hơn người, có số vượng phụ, phò tá hỗ trợ cho chồng khiến nhiều người điêu đứng - Ảnh 1
Trong số tất cả các con giáp nữ, thì phụ nữ tuổi Tỵ được nhiều đàn ông theo đuổi nhất. Vốn có khí chất đào hoa, nên đường tình duyên nhìn chung là khá suôn sẻ, chỉ một số ít gặp phải lận đận.

Ngoài ra với tính cách mạnh mẽ, phụ nữ tuổi Tỵ cũng có số vượng phụ, phò tá hỗ trợ cho chồng, từ đó cả hai vợ chồng đều sống trong sự sung túc, giàu có, hạnh phúc, không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Tuổi Thân

Những nàng giáp tuổi Thân hồn nhiên, vô tư vô cùng; với vẻ bề ngoài trong sáng, đáng yêu họ nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn đổ về phía mình nên có đến hàng tá đàn ông mong muốn có được trái tim của nàng giáp này. 

Đã vậy họ lại còn hòa đồng, thân thiện, vui vẻ, hoạt náo luôn mang đến tiếng cười sảng khoái cho người đối diện khiến ai cũng có cảm giác thân quen dù chỉ mới gặp lần đầu. 

Khi làm vợ, phụ nữ tuổi Hợi luôn tận tụy vì chồng con, không quản khó khăn vất vả. Tính cách chịu thương chịu khó nên nếu họ tự đứng ra kinh doanh cũng rất dễ thành công. Họ sẽ là con giáp thành danh nhờ vào bản lĩnh chứ không phải vì đã "ngồi" sẵn trên đống vàng. Còn khi lui về cuộc sống gia đình, luôn vun vén gia đình chu toàn. Họ như là vật báu đem đến may mắn cho chồng, là một người vợ hiền, một người mẹ khéo. 

* Thông tin mang tính chất tham khảo

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