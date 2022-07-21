Top 3 con giáp nữ được mệnh danh là 'mẹ chồng khó tính' khiến các nàng dâu phải kiêng nể

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 13:35

Những con giáp dưới đây được cho là những bà mẹ chồng khó tính.

Tuổi Thìn

Khi 12 con giáp khi trở thành mẹ chồng thì người tuổi Thìn sẽ làm bạn cảm thấy khó xử nhất. Bề ngoài, họ có vẻ rất dễ tính vì bà luôn biết giữ hình ảnh cho gia đình mình. Thế nhưng để chung sống hòa thuận là việc rất khó khăn cho các nàng dâu.

Lúc mới về làm dâu bạn hi vọng rất nhiều rằng bà sẽ đối xử với mình thật tốt, không có chuyện như phim Mẹ chồng nàng dâu bao giờ. Thế nhưng càng ngày bạn càng nhận ra rằng, bà rất khó tính, yêu cầu cao, lại có phần bảo thủ nên người khác sẽ rất khó thay đổi được quyết định của họ.

Tuy nhiên, nếu bạn không quá cá tính, biết nghe lời thì gia đạo sẽ yên ổn, hạnh phúc. Hãy hiểu rằng nhiều người càng cao tuổi càng trở nên khó tính, nhưng nếu bạn biết chiều họ một chút thì sóng gió sẽ qua đi.

Với vai trò là con dâu thì đôi lúc nhường mẹ phần thắng cũng không có gì là thiệt thòi. Đừng quá đề cao cái tôi vì chỉ gây ra thêm những căng thẳng cho bản thân và gia đình mình.

Tuổi Mão

Ngoài tuổi Dần, tuổi Mão cũng là người mẹ chồng rất khó để chung sống hoà bình. Nữ cầm tinh con mèo thường có tính cách quật cường, người khác sẽ rất khó thay đổi được quyết định của họ.

Hơn nữa, mẹ chồng tuổi Mão luôn thích "chỉ tay năm ngón", nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của con trai và con dâu. Đặc biệt đối với con dâu, họ sẽ luôn bất mãn và lấy thân phận là bậc trưởng bối để bắt con dâu làm theo ý mình.

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Nếu bạn không nghe lời hay thậm chí làm trái lại những gì mẹ chồng tuổi Mão nói, họ rất có thể sẽ khóc lóc, kể lể trước mặt người khác một cách ấm ức và khiến bạn trở thành nhân vật phản diện trong mắt mọi người xung quanh đấy!

Tuổi Tị

Mẹ chồng tuổi Tị khó tính cũng chỉ vì họ quá đề cao con trai của mình, xem con mình là nhất, thế nên cô nào may mắn lắm mới làm con dâu nhà mình. Thậm chí dù con bà làm lương ba cọc ba đồng, làm việc gì cũng không có thành tích nổi trội nhưng bà vẫn luôn cân đo đong đếm rằng con dâu mình không tương xứng cho lắm.

Những lần hai vợ chồng cãi cọ hầu hết liên quan đến mẹ chồng. Nếu gặp anh con trai không hiểu chuyện thì tình hình càng căng thẳng hơn. Thế nhưng nếu bạn hiểu cá tính của bà, đừng tập trung vào cái xấu của mẹ chồng nữa mà nên học cách lắng nghe. Nếu điều đó là tốt cho mình thì làm theo, còn không thì nên im lặng.

Ngoài ra, dù không thể thay đổi góc nhìn của mẹ về mình nhưng điều bạn làm được đó là thay đổi bản thân. Đừng vì mấy việc cãi cọ nhau mà quên đi trách nhiệm người làm con, dù sao thì việc báo hiếu cho bố mẹ là trách nhiệm và bổn phận của con cái. 

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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