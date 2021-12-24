Top 3 con giáp nữ đừng nghĩ đến chuyện giảm cân, dáng vẻ càng đầy đặn thì lộc lá mới nhiều

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 16:35

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này sẽ cực vượng tài lộc nếu như giữ cho bản thân một hình thể đầy đặn và tròn trịa.

Tuổi Sửu

Con giáp nữ tuổi Sửu với bản tính cần cù, nhẫn nại, siêng năng, tham vọng và quyết liệt cho nên sự thành công của họ đều bắt nguồn từ đức tính của mình, tuyệt nhiên không có chỗ cho quý nhân hay ăn may mà có.

Theo nhân tướng học cổ xưa quan niệm, con giáp nữ tuổi Sửu có thân hình đầy đặn, khỏe mạnh và tướng vượng phu ích tử, không những thế còn tụ tài tụ lộc, tạo phúc khí cho bản thân và những người xung quanh. Vì thế, xét theo lịch sử những con giáp nữ tuổi Sửu thì những người tròn trịa, bụ bẫm lại thành công nhiều hơn những người gầy yếu, mảnh mai.

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Người nữ tuổi Thân cầm tinh chú khỉ nhanh nhẹn, láu lỉnh, nghịch ngợm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người nữ tuổi Thân cầm tinh chú khỉ nhanh nhẹn, láu lỉnh, nghịch ngợm. Từ nhỏ đến lớn thể hiện tính cách vui vẻ, thông minh, lanh lợi hơn người. Người nữ tuổi Thân ngoài sự dạy dỗ của cha mẹ thì tự bản thân họ cũng răn mình khá tốt, chính vì thế mà họ rất lợi khẩu, hoạt ngôn, khéo léo, được nhiều người quý mến.

Theo nhân tướng học cổ xưa quan niệm, con giáp nữ này càng béo tốt, mập mạp thì phúc đức càng dày. Vẻ đầy đặn của người nữ tuổi Thân tạo ra một sự an tâm với người đối diện, cảm nhận được sự vượng khí từ con giáp này, từ đó không ngần ngại kết giao, làm ăn hay kết thân.

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Người nữ tuổi Dần bản tính trời sinh mạnh mẽ, tự lập từ thuở nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người nữ tuổi Dần bản tính trời sinh mạnh mẽ, tự lập từ thuở nhỏ. Với tính khí thích làm lãnh đạo, người nữ tuổi Dần đa phần thông minh sắc sảo và luôn quyết định, làm chủ cuộc đời mình từ nhỏ cho đến lớn. Nhờ sự tự tin dám làm dám chịu mà người nữ tuổi Dần thường đạt được những thành công về sự nghiệp hơn những con giáp nữ khác.

Về nhân tướng học, con giáp này càng phát tướng thì càng phát tài, giàu phúc khí. Xét về vẻ đẹp hiện đại ưa mảnh mai, thon gọn thì con giáp tuổi Dần càng tròn trịa, đầy đặn lại càng tụ tài tụ lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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