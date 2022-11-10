Top 3 con giáp nữ càng lớn càng xinh đẹp mỹ miều, cánh mày râu không nhanh tay sẽ tiếc hoài mãi không thôi

Những cô gái cầm tinh con Trâu khi thơ bé có phần tinh nghịch như những bé trai, lại ngây thơ, thậm chí có phần ngô nghê về giới tính của mình. Cô nàng này hiếm khi biết tự mình làm đẹp , trong khi bạn bè xúng xính váy áo thì cô nàng này vẫn mải mê với những trò chơi con trẻ.

Đứng giữa đám đông, cô nàng tuổi Sửu trở nên lặng lẽ, dường như không muốn thu hút ánh nhìn của người khác. Họ thích yên tĩnh, không ưa sự xô bồ. Vẻ đẹp của họ như đóa quỳnh hương, lặng lẽ tỏa sáng rực rỡ, ngan ngát hương thơm giữa đêm khuya thanh vắng.

Lâu ngày không gặp lại cô bé ngày nào, có lẽ anh hàng xóm sẽ phải ngạc nhiên bởi không biết tự khi nào, bên nhà mình lại có một cô bé xinh đẹp e ấp nhường kia. Lớn lên trở thành thiếu nữ, nàng giáp này tự nhiên ý thức được về bản thân mình, biết ăn mặc trang điểm sao cho nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ. Nhan sắc cũng theo thời gian càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn người, chỉ đứng yên một chỗ cũng như bức tranh rung động lòng người.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dường như được "ưu ái" những điểm hết sức đặc biệt, ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình một phong cách riêng, khi lớn lên lại biết cách ăn mặc, trang điểm "hợp thời" nên rất nổi bật, vừa toát lên vẻ sang trọng, vừa mang trong mình nét thanh cao hiếm thấy.

Không giống như các cô gái khác phải vất vả vật lộn với cuộc sống xung quanh, để rồi để tuổi thanh xuân trôi đi một cách lặng lẽ.

Mà ngược lại, những cô nàng tuổi Tỵ luôn xác định được mục đích sống rõ ràng, họ biết cách sắp xếp hợp lý thời gian dành cho công việc và bản thân, vì thế có thời gian để chăm sóc cho bản thân, tận hưởng những thú vui của cuộc sống. Chính vì tâm lý thoải mái như vậy mà sau này họ vẫn giữ cho mình được nét duyên dáng, đáng yêu.

Tuổi Tuất

Cô nàng này khi còn bé như cục thịt nhỏ tròn xoe, đáng yêu vô cùng. Nét tròn trịa đó đi theo cô nàng suốt thời thơ ấu, mãi tới khi dậy thì trở thành thiếu nữ mới dần mảnh mai, vẻ đẹp cũng theo đó mà bắt đầu thể hiện ra ngoài.

Nếu bạn chỉ gặp nàng giáp này ngày nhỏ thì có lẽ bây giờ sẽ chẳng thể nhận ra thiếu nữ duyên dáng thướt tha trước mặt là cô nhóc bụ bẫm, kháu khỉnh ngày nào. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại thêm dáng người mảnh mai thanh thoát, cô nàng tuổi Tuất như mỹ nữ trong tranh, khiến bao chàng trai ôm mộng tương tư.

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