Top 3 con giáp nổi tiếng việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng gây khó xử đối với những người xung quanh

Để nói về người tiên phong trong các hoạt động xã hội thì không ai vượt qua được 3 con giáp này.

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão ra đường thì ai cũng khen ga lăng, tháo vát nhưng về nhà lại chẳng thích giúp vợ từ việc nhỏ đến việc lớn. Không phải vì họ lười mà bởi vợ lúc nào cũng nhận hết công việc về mình, nên Mão mặc định đó là việc của vợ, mình không cần nhúng tay vào.

Mão là mẫu đàn ông biết trước biết sau, chỉ có nhược điểm là lòng tự trọng hơi cao mà thôi. Nếu các bà vợ biết chạm vào đúng điểm này, dành cho Mão lời khen rồi nhờ Mão làm việc nhà chắc chắn anh ta sẽ không từ chối mà nhiệt tình giúp đỡ vợ cho mà xem.

Tuổi Thân

Đối với đàn ông tuổi Khỉ mà nói, kiên nhẫn làm việc nhà, bế con, quét dọn vệ sinh, còn khó hơn cả lên trời. Đàn ông tuổi Khỉ rất ham chơi, bắt họ ở nhà làm việc nhà dường như là chuyện không thể nào. Một tuần, số lần họ ở nhà nấu cơm có thể đếm trên đầu ngón tay.

Dù lười biếng xong Thân lại luôn thích nhà cửa sạch sẽ, không ít lần họ khiến vợ áp lực, tủi thân vì luôn phàn nàn chuyện nhà cửa. Các bà vợ nên yêu cầu Thân thay đổi, phụ vợ việc nhà nhiều hơn kẻo Thân dễ sinh hư.

Tuổi Sửu

Để nói về người tiên phong trong các hoạt động xã hội thì không ai vượt qua được đàn ông tuổi Sửu, họ là người thích tụ tập, thích vui vẻ, thích những thứ sôi động nên luôn rất nhiệt tình với công việc bên ngoài.

Không ít lần Sửu khiến vợ tức giận vì 'việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng'. Sửu tâm huyết với việc xã hội bao nhiêu thì chểnh mảng với việc nhà bấy nhiêu. Nhiều khi vợ chồng to tiếng vì việc này nhưng Sửu luôn bảo thủ, cho rằng mình làm vậy là tốt.

Đàn ông tuổi Sửu tốt bụng nhưng hơi bảo thủ, họ nên thay đổi nếu muốn hạnh phúc gia đình được bền vững.

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