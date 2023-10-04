Top 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh từ ngày 5/10 đến ngày 15/10: Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải tiêu hoài không hết

Theo dõi tử vi phương Đông, tuổi Tuất vượng vận quý nhân nên dù trong cuộc sống hay công việc cũng đều có người giúp đỡ, tương trợ bất cứ lúc nào. Với sự nâng đỡ của quý nhân thì con giáp này sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu phát tài cho mình. Vận khí đang lên nên từ ngày 5/10 đến ngày 15/10, bản mệnh hãy phát huy hết sức mình để nắm bắt cơ hội kiếm tiền cho thật tốt.

Tử vi từ ngày 5/10 đến ngày 15/10 của 12 con giáp chỉ rõ tuổi Tuất là con giáp dễ phát tài phát lộc lắm đó. Bản mệnh tính tình hòa nhã, lại lạc quan yêu đời, biết cách kết nối các mối quan hệ với nhau. Hãy tận dụng các mối nhân duyên tốt đẹp của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy việc kiếm tiền trở nên dễ hơn bao giờ hết. Tiền bạc trong tay nếu không biết tiết kiệm thì chẳng mấy mà hết, “miệng ăn núi lở” cơ mà. Thế nên khi kiếm được tiền thì tuổi Tuất cần phải lập kế hoạch tài chính cụ thể để tiền bạc luôn trong trạng thái sinh sôi nảy nở nhé.

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn và luôn có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão cũng là một người rất thông minh, họ cũng sẵn sàng đối mặt với nhiều trắc trở, tự mình tìm kiếm giải pháp thay đổi cuộc sống chứ không than vãn.

Ttừ ngày 5/10 đến ngày 15/10 là thời điểm có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão, chỉ cần nỗ lực và tiếp tục chăm chỉ thì cơ hội trong tầm tay, muốn giàu có cũng không phải chuyện khó khăn. Đặc biệt, từ ngày 5/10 đến ngày 15/10, sự nghiệp sẽ có cơ hội thăng hoa, muốn làm gì thì cứ thoải mái, thành công trong tầm tay.

Trong thời gian sắp tới đây, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đó gặp nhiều khó khăn thì tuần này khởi sắc đáng mong chờ. Cụ thể, vào thời điểm này công việc tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác, và đương nhiên tài vận cũng dồi dào hơn. Tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Mão tìm được hướng đi mới vào tháng sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nếu trước đó có khoảng thời gian khó khăn về chuyện tiền bạc thì cũng đừng vì thế mà nản lòng khi cơ hội mới vẫn đang tới với bạn mỗi ngày, nhất là từ ngày 5/10 đến ngày 15/10. Đó là lúc nhiều người "xốc" lại tinh thần để bắt tay tập trung làm ăn hay hoàn thành các kế hoạch đang còn dang dở.

Bản mệnh đừng chờ quá lâu để chia sẻ dự án của mình với cấp trên hoặc để xin vay vốn... vì để càng lâu sẽ càng dễ bị người khác cướp mất, hãy tận dụng thời gian này để thể hiện đam mê trong lĩnh vực mình đang theo đuổi vì cơ hội thành công rất cao.

Rất nhiều người tuổi Thân có kế hoạch về tiền bạc từ sớm nên năm nay, họ không ngại ngần làm thêm công việc phụ để gia tăng thu nhập. Nhiều công việc của họ giúp họ hái ra tiền từ ngày 5/10 đến ngày 15/10, thậm chí có người phải thuê thêm người để trợ giúp mình.

Có thể thấy, dù mất nhiều thời gian, không được nghỉ ngơi nhiều nhưng bản mệnh vừa làm vừa coi đó là niềm vui, kiếm thêm được thu nhập cho mình từ ngay những thứ vốn ban đầu tưởng chừng chỉ là thú vui đơn giản.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.