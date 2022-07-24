Top 3 con giáp “nhờ vía” Thần Tài, kiếm tiền như hái lá vào tháng 8/2022 TIỀN CHẤT NHƯ NÚI, LỘC LÁ TỚI TẤP

Tháng 8/2022, vận thế của người tuổi Thân chuyển biến tích cực, mọi điều đen đủi đều được hóa giải. Vận thế của con giáp này sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng thuận lợi.

Khoảng thời gian này, người tuổi Thân và Thái Tuế tạo thành vận thế Tam Hợp, hơn nữa cung mệnh con giáp này lại xuất hiện sao “Kim Quỹ” nên cho dù là nguồn thu chính hay phụ đều vô cùng dồi dào. Người tuổi Thân kinh doanh, buôn bán có thể mở rộng việc kinh doanh, đầu tư trong thời điểm may mắn này chắc chắn sẽ thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bước vào thời kỳ sự nghiệp phát triển trong tháng 8/2022 nên dễ dàng đạt được danh lợi và địa vị cao.

Tháng 8/2022 , người tuổi Ngọ và Thái Tuế tạo thành vận thế Tam Hợp, hơn nữa cung mệnh con giáp này lại xuất hiện sao “Kim Quỹ” nên cho dù là nguồn thu chính hay phụ đều vô cùng dồi dào. Người tuổi Ngọ kinh doanh, buôn bán có thể mở rộng việc kinh doanh, đầu tư trong thời điểm may mắn này chắc chắn sẽ thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ. Còn những người làm công ăn lương, năm 2022 cũng là một năm đầy may mắn bởi sẽ xuất hiện cơ hội thăng chức tăng lương.

Tuổi Mão

Trong tháng 7 vừa qua, tiền tài và vận may của người tuổi Mão không mấy ổn định, tuy nhiên họ vẫn giữ thái độ lạc quan, không quá tranh giành hay theo đuổi bất cứ điều gì ngoài tầm với nên nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình lặng.

Tuổi Mão vốn mạnh mẽ và kiên cường, họ thường hay chuẩn bị sẵn tinh thần những việc không hay sẽ đến với mình, nên dù có chuyện gì tuổi Mão cũng sẵn lòng đón nhận.

Trong tử vi học có nói tháng 8/2022, vận may của tuổi Mão sẽ được thay đổi vào phút chót đầy thịnh vượng và rực rỡ. Họ sẽ gặp được một số quý nhân bất ngờ, và chính những người này sẽ giúp họ vực dậy tinh thần, chuẩn bị chào đón một năm mới thành công và giàu có hơn.

Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Mão hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi tháng 8/2022 cho thấy tháng 8 mệnh chủ có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.