Top 3 con giáp nhận cơn mưa may mắn vào ngày 25/10/2022, công thành danh toại, tiền tài dư dôi, gầy dựng khối tài sản như mơ ước

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 06:47

3 con giáp sau đây nhận cơn mưa may mắn vào ngày 25/10/2022, công thành danh toại, tiền tài dư dôi, gầy dựng khối tài sản như mơ ước

Tuổi Sửu

Hôm nay Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu trở nên khôn khéo và có nhiều mưu lược hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này thể hiện được khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của mình nên nhận được sự tôn trọng của người khác. Có thể nói, những thành công trong thời gian này của bản mệnh đều được tích lũy từ những kinh nghiệm quý giá trong quá khức cũng như quá trình học hỏi nghiêm túc của tuổi Sửu mà ra. Nhờ vậy mà ở con giáp này luôn có một bản lĩnh vững vàng và rất đáng tin trong mắt mọi người.

Chính Tài trợ giúp nên vận trình tài lộc của tuổi Sửu trong ngày có tín hiệu rất khả quan và dư dả. Con giáp này không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình muốn nhờ khoản thu nhập ổn định từ công việc chính. Hơn nữa, bản mệnh còn đang rất lạc quan vào tương lai, có thể vì người tuổi Dần đang dự định tiến một kế hoạch kinh doanh mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu, chỉ đợi đến thời điểm chín muồi để bắt tay vào làm. 

Top 3 con giáp nhận cơn mưa may mắn vào ngày 25/10/2022, công thành danh toại, tiền tài dư dôi, gầy dựng khối tài sản như mơ ước - Ảnh 1
Hôm nay Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu trở nên khôn khéo và có nhiều mưu lược hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này thể hiện được khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của mình nên nhận được sự tôn trọng của người khác. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết, ngày Tỵ Sửu bán hợp cho thấy, người tuổi Tỵ có thể đón nhận những tin vui trong công việc. Những mối quan hệ xã giao mà con giáp này đã dày công xây dựng và vun vén trước đó mang đến những cơ hội tuyệt vời để phát triển sự nghiệp. Chính Quan cũng cho thấy con giáp này có tinh thần trách nhiệm khá cao và nghiêm túc trong bất cứ lĩnh vực nào mình đảm nhiệm. Cấp trên đang khá hài lòng với biểu hiện hiện nay của tuổi Tỵ nên hãy cố gắng giữ vững phong độ này nhé.

Hôm nay Thiên Tài chỉ lối dẫn dường, đây là thời điểm vàng để người tuổi Tỵ tìm kiếm những cơ hội nhằm tăng tài tiến lộc. Tài lộc của con giáp này sẽ tỏa sáng rực rỡ khi nhận về khoản lợi trong các hoạt động xổ số, rút thăm trúng thưởng. Ngoài ra, tuổi Tỵ có thể kiếm khoản kha khá từ những nghề tay trái và đầu tư vào các dự án cuối năm để thu về tiền bạc dồi dào cho mình. Bạn nên có cách sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, tốt nhất là đầu tư để sinh lời.

Top 3 con giáp nhận cơn mưa may mắn vào ngày 25/10/2022, công thành danh toại, tiền tài dư dôi, gầy dựng khối tài sản như mơ ước - Ảnh 2
Hôm nay Thiên Tài chỉ lối dẫn dường, đây là thời điểm vàng để người tuổi Tỵ tìm kiếm những cơ hội nhằm tăng tài tiến lộc. Tài lộc của con giáp này sẽ tỏa sáng rực rỡ khi nhận về khoản lợi trong các hoạt động xổ số, rút thăm trúng thưởng. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Hôm nay ngày Dậu Sửu bán hợp, người tuổi Dậu sẽ đón nhận những tin mừng trong vận trình công danh sự nghiệp. Bạn có thể được cấp trên đánh giá cao và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Chỉ cần con giáp này chăm chỉ, không ngừng nỗ lực thì nhất định sẽ nhận lại kết quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. 

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Dậu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm cách công việc làm thêm được trả công xứng đáng. Những mối quan hệ hợp tác làm ăn sẽ giúp bạn kiếm được một khoản tiền lời lãi kha khá và nhanh chóng trở thành con giáp giàu có. Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này. 

Top 3 con giáp nhận cơn mưa may mắn vào ngày 25/10/2022, công thành danh toại, tiền tài dư dôi, gầy dựng khối tài sản như mơ ước - Ảnh 3
Hôm nay ngày Dậu Sửu bán hợp, người tuổi Dậu sẽ đón nhận những tin mừng trong vận trình công danh sự nghiệp. Bạn có thể được cấp trên đánh giá cao và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đến ngày 23/10, Trời cho lộc lớn, 3 con giáp sự nghiệp vượng sắc hơn mong đợi, tiền bạc dồi dào, gia đạo an nhiên sung túc

Đến ngày 23/10, Trời cho lộc lớn, 3 con giáp sự nghiệp vượng sắc hơn mong đợi, tiền bạc dồi dào, gia đạo an nhiên sung túc

Đến ngày 23/10, Trời cho lộc lớn, 3 con giáp sự nghiệp vượng sắc hơn mong đợi, tiền bạc dồi dào, gia đạo an nhiên sung túc

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'