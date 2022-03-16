Top 3 con giáp ngày 17/3 đến 18/3 may mắn ngút trời, tài lộc đổ về nắm trong tay không lo rơi ra ngoài

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 20:40

Tử vi 2 ngày tới dự đoán những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, hanh thông, từ đó, tài lộc tiền vàng đổ về nắm chắc trong tay, tiêu xài không còn lo hết.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán đúng 2 ngày tới, tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Họ sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội tốt trong thời gian tới, vì vậy, dù có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua, đây là giai đoạn họ được Nhật Nguyệt soi chiếu, nên quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc, từ đây họ vượt qua nhiều trở ngại, cuộc sống khởi sắc. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, con giáp này tìm được hướng đi cho riêng mình, người làm công ăn lương sẽ có sáng kiến mới giúp cải tiến công việc, tăng cường năng suất lao động.

Top 3 con giáp ngày 17/3 đến 18/3 may mắn ngút trời, tài lộc đổ về nắm trong tay không lo rơi ra ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán đúng 2 ngày tới, tuổi Tỵ sẽ may mắn tìm đúng đường bước vào thời điểm hoàng kim, từ đây họ trở thành con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Thời gian tới, họ sẽ may mắn và thăng hoa hơn cả, bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực. Người làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân, có thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ giúp mở rộng công việc. Tuổi Tỵ gặp nhiều điều may vận may, nụ cười hạnh phúc từ đó đến với họ. Tài lộc của họ trong khoảng thời gian này lạc quan hơn trước, sự nghiệp vượng phát, thành tích trong công việc ngày càng nổi bật.

Top 3 con giáp ngày 17/3 đến 18/3 may mắn ngút trời, tài lộc đổ về nắm trong tay không lo rơi ra ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán đúng 2 ngày tới, tuổi Mùi sẽ may mắn như "cá gặp nước", họ sẽ gặp nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới ngoài sức tưởng tượng, có được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc.

Tuổi Mùi sẽ gặp may mắn, tai qua nạn khỏi, không ngừng tìm ra những cơ hội đến với mình, có nhiều phúc khí, sự nghiệp ngày một thăng hoa, cuộc sống khởi sắc.

Top 3 con giáp ngày 17/3 đến 18/3 may mắn ngút trời, tài lộc đổ về nắm trong tay không lo rơi ra ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Xin chúc mừng những người sinh ra vào 3 ngày âm lịch này có QUÝ NHÂN DẪN LỐI, may mắn vây quanh, nửa đời sau sống trong sung túc, KHÔNG LO TIỀN BẠC

Xin chúc mừng những người sinh ra vào 3 ngày âm lịch này có QUÝ NHÂN DẪN LỐI, may mắn vây quanh, nửa đời sau sống trong sung túc, KHÔNG LO TIỀN BẠC

Trong số những ngày âm lịch, có 3 ngày được xem là ngày phú quý. Bất kể người sinh ra trong những ngày này là nam hay nữ đều công thành danh toại, cuộc sống viên mãn, nửa đời sau sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp xem tử vi dự đoán tử vi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'