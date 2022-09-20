Top 3 con giáp ngại nhất chuyện yêu xa, dễ bị tổn thương sau những nghi ngờ và hiểu lầm trong tình yêu

Nói không với yêu xa vì các con giáp dưới đây sợ bị cắm sừng.

Tuổi Dậu

Những cặp đôi yêu xa rất dễ xảy ra vấn đề trong chuyện tin tưởng nhau. Có người nghi ngờ đối phương nhưng chỉ cần gặp nhau, giải thích rõ ràng thì tình cảm lại nồng thắm, nhưng điều này lại không thích hợp với người tuổi Dậu. Khi yêu xa, nếu đã không tin tưởng đối phương, họ sẽ lập tức nổi cơn ghen tuông đầy thịnh nộ, khiến người ấy dù có yêu thương cũng khó mà chấp nhận nổi.

Nếu như nói yêu xa là một trận chiến không khói lửa thì chắc chắn người tuổi Dậu sẽ luôn khai chiến mọi lúc, tình yêu từ đó mà dễ rạn nứt, đổ vỡ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý rất nhạy cảm trong các mối quan hệ đường dài, họ hay nghĩ ngợi thái quá và suy diễn mọi việc đi quá xa. Trên thực tế, chỉ cần tìm ra một manh mối nhỏ nào đó, tuổi Tý cũng có thể nghĩ rằng đối phương phản bội mình. Chính vì những điều này, người tuổi Tý không thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong một mối quan hệ yêu xa. Họ có khả năng chọn chia tay vì những mâu thuẫn và không thể chịu đựng được thử thách của một mối quan hệ đường dài.

Tuổi Dần

Có thể nói đây là con giáp có tâm trạng lên xuống thất thường và cực kỳ khó đoán. Khi họ có một tình yêu xa, mọi yếu tố dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến tâm trạng họ xuống dốc không phanh và có xu hướng suy diễn lẫn phóng đại vấn đề lên so với thực tế. Người tuổi Dần một khi đã mất kiểm soát tâm trạng, họ sẽ không còn quan tâm đến cảm nhận của đối phương, sẵn sàng nói những lời cay nghiệt làm tổn thương người khác, vì thế sau mỗi lần mâu thuẫn, hiểu lầm, cãi vã, tình yêu xa của họ bị rạn nứt không ít, lâu dần dễ dẫn đến kết cục tan vỡ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-con-giap-ngai-nhat-chuyen-yeu-xa-de-bi-ton-thuong-sau-nhung-nghi-ngo-va-hieu-lam-trong-tinh-yeu-495869.html