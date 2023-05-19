Top 3 con giáp nên cẩn trọng trong ngày đầu tháng 4 âm lịch: Tý vướng thị phi nhưng tiền rủng rỉnh, Ngọ sa sút

Tử vi hôm 1 tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế có chút đi xuống, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay sa sút, bạn vẫn phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay ở mức trung bình, khi ra ngoài nhớ nói với đối phương.

Tài lộc: Vận tài lộc hôm nay được cải thiện, có thêm nhiều đối tác làm ăn để thu hút đầu tư.

Sức khỏe: Vận tài lộc hôm nay được cải thiện, có thêm nhiều đối tác làm ăn để thu hút đầu tư.

Tử vi tuổi Dậu

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu gặp nhiều rắc rối. Trong công việc, tuổi Dậu được khuyên cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không chủ động và trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản mệnh có thể đánh mất lòng tin của cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Trong công việc, tuổi Dậu được khuyên cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc hơi yếu. Tuổi Dậu có thể gặp một số vấn đề nhỏ về tài chính nhưng không quá nghiêm trọng. Giai đoạn này, nguồn thu nhập và chi tiêu của bạn vẫn còn khá nhiều rủi ro, nhưng may mắn được người thân và bạn bè giúp đỡ nên sớm tìm ra cách giải quyết.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi hôm 1 tháng 4 âm lịch của 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Người tuổi này có thể gặp một vài rắc rối khó lòng giải quyết khi gặp Tỵ Dậu tương phá. Song song đó, điềm báo có họa thị phi đeo bám nên hãy thận trọng trong lời nói ở nơi làm việc tập thể.

Vận trình tình cảm khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp vận may. Với sự giúp đỡ của Thiên Tài, con giáp này có thể nhanh chóng làm đầy túi tiền của mình. Thậm chí là có thể chi tiêu cho việc mua sắm Tết thoải mái, vô lo.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Bạn và người ấy đang trải qua những giây phút ngọt ngào và êm ấm bên cạnh nhau. Cả hai luôn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định khi không bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào ở bên ngoài.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.