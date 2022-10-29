Top 3 con giáp nào phát tài phát lộc, có khả năng kiếm tiền tốt nhất trong tháng 11 dương lịch sắp tới?

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 15:09

Tháng 11, xét về cơ hội và khả năng kiếm tiền tốt nhất, phải kể đến 4 con giáp sau.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi nhanh nhẹn, thẳng nhưng lại thật khiến nhiều người yêu mến và dành cho những sự ưu ái đặc biệt. Trong tháng 11 người tuổi Hợi cực kỳ may mắn trong chuyện tiền bạc làm đâu trúng đó cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười.

Trong công việc tháng 11 chính là cơ hội bùng nổ của tuổi Hợi, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng. Người tuổi Hợi hãy thường xuyên làm việc thiện sẽ có cơ hội phát tài trong nay mai.

Top 3 con giáp nào phát tài phát lộc, có khả năng kiếm tiền tốt nhất trong tháng 11 dương lịch sắp tới? - Ảnh 1
Trong công việc tháng 11 chính là cơ hội bùng nổ của tuổi Hợi, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người mạnh mẽ hơn người trong tháng 11 sẽ liên tục nhận được những niềm vui tiền bạc. Những công việc làm ăn bên ngoài của tuổi Dần sẽ tăng dần, khiến bạn có cuộc sống thăng hoa thoải mái hơn trước.

Về tình yêu thăng hoa, gia đình hạnh phúc, đây là giai đoạn hai bạn con thể tạo dựng một mối quan hệ vô cùng hạnh phúc. Trong giai đoạn này có thể gia đình bạn sẽ có thêm thành viên mới. Về tài chính tuổi Dần sẽ có cơ hội làm ăn lớn và thu được những khoản tiền lớn thoải mái đầu tư.

Tuy nhiên, dù có nhiều tiền bạn cũng đừng vug tay qua trán để không bao tiêu pha bừa bãi mà nên đầu tư chính đáng để tiền lại sinh ra tiền.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh là người hiền lành, tính tình cởi mở nên được lòng cấp trên và bạn bè đồng nghiệp. Trong tháng 11 người tuổi Mão liên tục gặp may mắn khi ký kết được nhiều hợp đồng kiếm được nhiều tiền trong cuộc sống.

Đây chính là giai đoạn người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân của đời mình người này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của bạn trở nên thăng tiến hơn, mọi công việc trở nên hanh thông thuận lợi. Đặc biệt trong thời gian sắp tới bạn sẽ nhận được mưa nhưng danh hiệu phần thưởn khiến cho tinh thần của bạn vui vẻ làm việc vô cùng hiệu quả.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn