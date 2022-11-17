Top 3 con giáp nào cẩn trọng xui xẻo đeo bám vào 10 ngày cuối tháng 11/2022

Nếu muốn vượt qua khó khăn, người tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn không nên đầu hàng nghịch cảnh. Giai đoạn này bạn thường phải làm việc một mình, đôi khi còn phải nhận lời gièm pha của mọi người xung quanh. Hãy bỏ ngoài tai những lời sai trái và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nó sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vậy nên con giáp này không nên dành quá nhiều thời gian cho các công việc ngoài lề kẻo đồng tiền khó chảy về túi.

Xung quanh bạn cũng có không ít kẻ xấu tìm cách hãm hại nên bạn cần luôn đề phòng. Chớ nên tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng. Cuối tháng tài lộc không mấy khả quan. Chỉ những người tập trung vào công việc chính mới có thể nhận được một khoản kha khá.

Tuổi Tuất

Tử vi trong tháng 11 này, tuổi Tuất chính là con giáp chính là người gặp nhiều rủi ro trong công việc của mình. Thời gian này, do bản mệnh nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định thay vì vội vàng chớp lấy thời cơ mà không suy xét điều đó có thực sự phù hợp với mình không nhé.

Khi người tuổi Tuất thấy có vướng mắc gì bạn hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm, chớ nên sợ hãi mà thoái thác cho người khác.

Trong 30 ngày tới việc kiếm tiền của bản mệnh khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao. Đặc biệt, tuổi Tuất còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Tuất hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của Mùi vào cuối tháng này khó đạt được bước phát triển mong muốn. Mùi phải giải quyết nhiều rắc rối do đồng nghiệp gây ra nên đôi khi không có thời gian dành riêng cho mình. Chính vì vậy mà công việc cũng có dấu hiệu trì trệ nhất định.

Trong việc kết giao với mọi người Mùi nên hết sức chú ý. Đừng vội tin tưởng người khác một cách quá dễ dàng kẻo lại rước họa vào thân. Với những kẻ nhiệt tình với bạn, hay nịnh nọt, bợ đỡ thì càng là những kẻ cần đề phòng hơn.

Trong chuyện tình cảm, thời gian này cũng không mấy khởi sắc. Mùi và nửa kia vẫn đang rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Những lúc này bạn không nên tìm người chia sẻ ở bên ngoài bởi làm như vậy là bạn đang chính tay hủy hoại hạnh phúc của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo!