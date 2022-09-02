Top 3 con giáp nào 2 ngày cuối tuần (từ 03-04/9) được quý nhân giúp đỡ, tài lộc dồi dào?

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 08:41

Trong ngày cuối tuần 4 con giáp này gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp 2 ngày cuối tuần (từ 03-04/9), người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Ngày này, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

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Với sự giúp đỡ của Tam Hợp 2 ngày cuối tuần (từ 03-04/9), người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần 2 ngày cuối tuần (từ 03-04/9) được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Nếu hôm nay có kế hoạch kí kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

 

Tuổi Tuất

2 ngày cuối tuần (từ 03-04/9) có Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ.

Có Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này nhận được những cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng rất béo bở, hứa hẹn mang về lợi nhuận khả quan không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, tự tạo ra lợi thế thăng tiến cho mình.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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