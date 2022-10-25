Top 3 con giáp nam nổi tiếng bởi sự lãng tử, bất cần và thích chinh phục những phụ nữ đẹp

Đây là các con giáp nam lăng nhăng bạc tình bậc nhất.

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu kiệm lời, thật thà đến mức ngây ngô. Chính sự ngây ngô, hiền lành ấy của họ lại là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác giới. Phụ nữ gặp chàng Sửu lần thứ nhất có thể không mấy ấn tượng với họ, nhưng chỉ cần có lần thứ hai chắc chắn sẽ mong được gặp họ lần thứ ba bởi khi ấy đối phương đã trót phải lòng chàng.

Ngoài sự đào hoa như vận mệnh, trong tình cảm Sửu khá ích kỷ và nhanh chán. Chàng dễ dàng rơi vào những mối tình vụng trộm với đàn bà khác dù đã có người yêu hay vợ con đề huề.

Đáng buồn hơn, dù được thứ tha hết lần này đến lần khác Sửu vẫn không tự chất vấn lương tâm, vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Đàn bà có chồng tuổi Sửu sẽ cả đời phải lo giữ chồng, bởi dù bước vào tuổi trung niên đàn ông tuổi này vẫn không thay đổi được bản chất lăng nhăng của mình.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thích phiêu lưu, khám phá và tận hưởng cuộc sống. Họ có sự lãng tử, bất cần và thích chinh phục những phụ nữ đẹp. Một khi đã muốn theo đuổi ai Ngọ sẽ dùng trăm phương nghìn kế để có được trái tim đối phương. Khi yêu, tất nhiên Ngọ nồng nhiệt, mãnh liệt và sẽ nuông chiều hết mực người phụ nữ của mình.

Thế nhưng, đó là khi bạn xinh đẹp, bốc lửa và hấp dẫn. Đến khi thanh xuân qua đi, tuổi già ập đến, khuôn mặt ngây thơ ngày nào của vợ đã hằn những nếp nhăn là lúc chàng Ngọ nảy sinh ham muốn tìm kiếm cho mình người bạn tình trẻ trung, xinh đẹp hơn.

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi Tỵ khôn khéo, nhạy bén nhưng cũng là kẻ đào hoa. Đây có thể là kiểu đàn ông thích bắt cá nhiều tay, đứng núi này trông núi nọ. Họ càng ổn định sẽ càng chóng chán mà tìm thú vui mới. Đàn ông tuổi Tỵ luôn muốn đi tìm niềm vui mới, khám phá trong tình yêu. Nếu bạn yêu một người đàn ông tuổi Tỵ thì nên sẵn sàng tâm lý sẽ mỗi ngày đều phải “trông chừng” anh ta.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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