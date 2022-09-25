Top 3 con giáp nam đẹp trai phong độ, phước 3 đời cho cánh phụ nữ sau khi kết hôn

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 13:26

Phước 3 đời mới lấy được các con giáp nam dưới đây.

Tuổi Tý

Tuy người đàn ông tuổi Tý có dáng vẻ nhỏ nhắn, phụ nữ nhìn qua không có cảm giác an toàn, ngẫm cưới về không thể được bao bọc, yêu thương. Tuy nhiên, có thể khẳng định cảm giác tiêu cực ấy là sai và nếu bỏ lỡ người đàn ông tuổi Tý thì có ngày phụ nữ sẽ phải hối hận.

Bởi lẽ người đàn ông tuổi Tý rất thông minh, lanh lợi, không ngại khó khăn, những mục tiêu đặt ra đều tìm cách đạt được nên sự nghiệp thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Không chỉ có tài chính, người đàn ông tuổi Tý rất lãng mạn, biết cách làm phụ nữ vui. Nghe vậy chắc có lẽ sẽ bị cho là đào hoa nhưng không đâu, người tuổi Tý chỉ làm những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời họ vui thôi, đó chính là mẹ và vợ, họa chăng là có thêm chị hoặc em gái ruột.

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Nói thẳng ra là một khi người tuổi Tý yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, được làm vợ của họ sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý và sự quan tâm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cho nên, thường ai là mối tình đầu của họ thì cũng là mối tình cuối, sống hạnh phúc đến trọn đời. 

Tuổi Mùi 

Người đàn ông tuổi Mùi quả thật là một người đàn ông của gia đình, họ rất hiền lành, ân cần và chu đáo. Người tuổi Mùi thích chăm sóc cho mọi người và đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Họ thích nấu ăn và tự tay bưng những món ăn vừa ngon lại vừa giàu dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình. Những ngày cuối tuần với đầy đủ các thành viên thì bàn tiệc chắc chắn sẽ do người tuổi Mùi nấu.

Tuổi Hợi

Ngoài ra, còn một tuổi nữa mà phụ nữ không nên bỏ lỡ, đó chính là tuổi Hợi. Phải nói đa số người đàn ông tuổi Hợi mang vẻ đẹp vạn người mê, thường sẽ thu hút phái nữ từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy được nhiều người yêu mến nhưng không phải vì vậy mà họ đào hoa, có tính lăng nhăng. Ngược lại, người đàn ông tuổi Hợi giống đàn ông tuổi Tý, cực kỳ chung tình, họ quan niệm trái tim chỉ có một nên trọn đời chỉ yêu mãi một người.

Phụ nữ hãy tin rằng, sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Hợi càng chí thú làm ăn. Từ số tiền đi làm công ăn lương tiết kiệm được, họ mạnh dạn đầu tư kinh doanh, thế là một vốn bốn lời, nhanh chóng trở thành đại gia, vợ con được nhờ.

Chưa hết, người đàn ông tuổi Hợi cũng nổi tiếng hiếu thảo, không chỉ lo chu tất cho ba mẹ ruột mà còn hiếu kính với ba mẹ vợ, lo chẳng khác gì con ruột, nhờ vậy trời cao thấy thương gia tăng phúc đức, làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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