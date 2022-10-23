Top 3 con giáp nam đảm đang việc công sở lẫn việc nhà mà các chị chớ dại bỏ qua

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 12:00

Chị em đừng bỏ qua các con giáp nam dưới đây nhé!

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn muốn mình trở nên độc lập, chẳng phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Họ cảm thấy nếu những việc đơn giản như giặt giũ, nấu cơm mà mình còn không làm được thì không thể gọi là người độc lập được.

Vì thế, con giáp nam đảm đang này coi đây là một trong những kĩ năng sống rất cần thiết. Sau khi đi làm vất vả về, họ có thể sẵn sàng đi chợ, nấu cơm, chăm lo cho con cái mà không hề lúng túng một chút nào. Hơn nữa, họ còn làm với thái độ vui vẻ và hăng hái, không cần vợ phải cất lời nhờ vả.

Chính nhờ tính đảm đang này mà những người phụ nữ lấy được nam tuổi Dần luôn cảm thấy rất yên tâm mỗi khi đi đâu vắng nhà, bởi người tuổi này hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống, thậm chí chăm sóc tốt cho cả con cái nữa.

Tuổi Sửu

Những người thuộc tuổi Sửu khá trầm tính và có xu hướng hướng nội. Vì thế mà tuổi này thường được đánh giá cao về sự trưởng thành; chín chắn hơn với những tuổi khác. Họ thường sẽ suy nghĩ kỹ và rất chu đáo rồi mới đưa ra quyết định. Với người bạn đời cũng sẽ không phải ngoại lệ với họ.

Khi làm việc, chàng là người rất chăm chỉ, cực kỳ có trách nhiệm cả trong việc chăm sóc vợ con và kinh tế gia đình. Con giáp này đứng đầu trong top những con giáp yêu thương vợ. Vì thế mà trong hôn nhân, con giáp này thường mang lại cho người phụ nữ của mình sự hạnh phúc; viên mãn vì những gì mà họ dành cho nửa kia.

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Nếu bạn gặp được người đàn ông như thế trong đời thì đừng dại gì mà buông tay, bởi đó là con giáp nam đáng lấy làm chồng, biết bao cô gái mơ ước luôn đó.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất quan niệm trách nhiệm của một người đàn ông không chỉ là kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình, mà còn là chăm sóc, quan tâm đến tất cả mọi người trong nhà nữa.

Vì thế, con giáp nam đảm đang này sẵn sàng nhận một phần chăm sóc trách nhiệm chăm sóc nhà cửa để giảm gánh nặng cho nửa kia của mình. Họ cảm thấy những người đàn ông về đến nhà chỉ biết khểnh chân chỉ tay năm ngón bắt vợ con phục vụ mình là rất đáng trách, vì vậy, họ sẽ không bao giờ để mình trở thành một người như vậy được.

Nhờ có tinh thần tích cực này mà vợ chồng thấu hiểu và luôn bao dung cho nhau, ngôi nhà của người tuổi Tuất luôn đầy ắp tiếng cười.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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