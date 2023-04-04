Top 3 con giáp NAM chiều vợ tới nóc, ai cưới được sẽ trở thành bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 18:28

Người ta thường nói: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Người phụ nữ phải tích đức lắm mới cưới được 1 trong 3 con giáp sau đây về làm chồng, được yêu chiều hết nấc.

Tuổi Ngọ

Con giáp nam yêu vợ nhất đầu tiên phải kể đến đó chính là tuổi Ngọ. Theo tử vi, những người đàn ông tuổi Ngọ là những người thật thà, chân thành, có tính tình thẳng thắn, vui vẻ. Thậm chí, họ còn là người có chút phóng túng, không thích sự gò bó và kiểm soát. 

Khi tuổi Ngọ còn độc thân, họ sống khá phóng khoáng, không quan tâm và để ý nhiều đến những người xung quanh. Với tuổi Ngọ, họ coi bản thân là nhất, là trung tâm. Thế nhưng, khi họ gặp được một nửa mà mình thích và đi tới hôn nhân thì họ như trở thành con người khác. Tất cả tham vọng của tuổi Ngọ sẽ bớt dần, thay vào đó, gia đình sẽ là điều mà họ quan tâm nhất.

Tuổi Ngọ có năng lực làm việc mạnh mẽ, có chí cầu tiến, có thể kiếm được nhiều tiền, tính tình tốt bụng. Họ là người không thích sự so sánh nên có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời. Nếu như bạn lấy một người tuổi Ngọ thì đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc cả đời, tuổi Ngọ không chỉ yêu vợ mà còn coi bạn như công chúa trong lòng. Đó chính là lý do vì sao tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp nam yêu vợ nhất.

Tuổi Ngọ rất coi trọng gia đình, họ là người có tinh thần trách nhiệm cao lại yêu thương vợ con hết mực, vô điều kiện không tính toán thiệt hơn. Trong gia đình, họ sẽ giao hết quyền lực cho vợ, mọi việc từ nhỏ đến lớn và cả chuyện tiền bạc họ sẽ để cho vợ quyết định.

Top 3 con giáp NAM chiều vợ tới nóc, ai cưới được sẽ trở thành bà hoàng - Ảnh 1
Đàn ông tuổi Ngọ là những người thật thà, chân thành, có tính tình thẳng thắn, vui vẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người đàn ông tuổi Mão hiền lành, tinh tế, sống trách nhiệm với gia đình. Một khi đã có người phụ nữ của đời mình, tuổi Mão sẽ cật lực làm việc để kiếm tiền, vun vén cho tổ ấm.

Về đến nhà, tuổi Mão sẽ là một người chồng, người cha ấm áp, dịu dàng. Do sống có trách nhiệm nên họ không bao giờ khiến vợ phải chịu buồn tủi, khổ cực. Chính vì yêu chiều vợ như vậy mà bản thân họ cũng được vợ chăm sóc lại chu đáo.

Nhiều người cho rằng nam tuổi Mão sợ vợ nhưng trong thực tế, họ chỉ là người quá yêu vợ, đội vợ lên đầu mà thôi. Những người tuổi này không gia trưởng, về đến nhà họ sẵn sàng cơm nước, giặt giũ phụ vợ. Họ biết rằng người phụ nữ này sẽ gắn bó cả đời với mình nên các chú mèo sẵn lòng nhún nhường một chú cho vợ vui lòng.

Chính vì sự yêu vợ, nhún nhường như vậy mà tổ ấm của đàn ông tuổi Mão thường ít sóng gió. Vợ chồng luôn đồng thuận, đồng lòng trong mọi việc.

Top 3 con giáp NAM chiều vợ tới nóc, ai cưới được sẽ trở thành bà hoàng - Ảnh 2
Đàn ông tuổi Mão hiền lành, tinh tế, sống trách nhiệm với gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý ngay từ lúc trẻ đã không phải mẫu đàn ông ham vui. Người đàn ông tuổi Tý thường khá trầm tính, hướng nội và luôn được đánh giá cao bởi sự trưởng thành. Người tuổi Tý rất bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề. Con giáp nam này sẽ suy nghĩ, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Ngay cả khi chọn bạn đời cũng không ngoại lệ. Tuổi Tý mất nhiều thời gian cân nhắc, chọn lựa nhưng khi đã chọn thì họ sẽ theo đến cùng.

Điều tuyệt nhất là đứng đầu trong top các con giáp yêu vợ chính là đàn ông tuổi Tý. Trong hôn nhân, đây là mẫu người chồng tận tình, thương vợ con và rất biết quan tâm gia đình vợ. Khi có tiền thì người đầu tiên đàn ông tuổi Tý nghĩ đến cũng chỉ có vợ con mình.

Nếu có xảy ra mâu thuẫn, đàn ông tuổi Tý sẽ tìm cách hóa giải căng thẳng. Con giáp nam này vốn rất khéo léo, biết dĩ hòa vi quý để giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, đàn ông tuổi Tý cũng là người giỏi giang nên người phụ nữ của họ sẽ có cuộc sống sung sướng, đủ đầy.

Top 3 con giáp NAM chiều vợ tới nóc, ai cưới được sẽ trở thành bà hoàng - Ảnh 3
Đàn ông tuổi Tý thường khá trầm tính, hướng nội và luôn được đánh giá cao bởi sự trưởng thành. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp PHẠM THÁI TUẾ - TAM TAI trong năm 2023 và những điều cần tránh

Top 3 con giáp PHẠM THÁI TUẾ - TAM TAI trong năm 2023 và những điều cần tránh

Phải nói năm 2023 là một năm đầy rẫy những nguy hiểm và xui xẻo đối 3 con giáp này, hãy luôn cẩn thận và dè chừng trước những việc làm của bản thân để trải qua 1 năm THÁI TUẾ bình an.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két