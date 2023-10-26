Top 3 con giáp mệnh đỏ như son, có vận kim tiền, nhận tiền tỷ cuối ngày: Đúng 17h chiều nay (26/10/2023)

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 26/10/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tuổi Tỵ

Năm 2023, đối với những người tuổi Tỵ, đời sống tình cảm của họ sẽ gặp nhiều thử thách cũng như cơ hội mới. Họ thông minh, độc lập và lôi cuốn, những phẩm chất độc đáo khiến họ trở nên hấp dẫn trong các tình huống xã hội. Bước sang ngày mới 26/10, họ sẽ có nhiều cơ hội gặp được người mình thích hơn, hoa đào sẽ nở rộ xung quanh họ.

Người tuổi Tỵ là hiện thân của trí tuệ, sở hữu cái nhìn sâu sắc và có thể điều hướng các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách dễ dàng. Tính cách độc lập của họ giúp họ kiên định với niềm tin và mục tiêu cuộc sống của riêng mình. Phong thái độc lập và tự tin này thường thu hút sự chú ý của người khác.

Tuy nhiên, trước muôn vàn hoa đào nở rộ như vậy, người tuổi Tỵ cần phải lựa chọn nửa kia thật kỹ càng. Vì sự quyến rũ nên họ có thể thu hút được nhiều người theo đuổi nhưng không phải ai cũng xứng đáng để đầu tư tình cảm. Họ cần hiểu biết sâu sắc về tính cách, sở thích của đối phương và xem rằng liệu họ và người ấy có hợp nhau hay không. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể tránh rơi vào khó khăn về tình cảm và tránh được hàng loạt rắc rối, phiền toái.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ bận rộn với việc hoàn thành mục tiêu ước mơ bản thân đặt ra.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ xứng đáng có thành công sớm hơn, bạn đang nỗ lực làm việc để đạt kết quả như mong đợi.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn có nỗi niềm riêng, chưa thể giải bày cùng với ai.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài chính nên được cân nhắc chi tiêu vào những việc cần thiết.

Sức khoẻ: Nên cần bồi dưỡng thể chất, giữ tinh thần thoải mái.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.