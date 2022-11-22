Top 3 con giáp may mắn trong nhất tháng 11 âm lịch, công danh tài lộc hanh thông, hỷ khí đầy nhà, làm ăn thuận lợi, thời mệnh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 15:09

Trong tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tiền tài dư dả.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tháng 11 âm lịch vận trình lên hương. Con giáp may mắn có rất nhiều nguồn thu dồi dào ở cả công việc chính và phụ thu. Nếu là người làm ăn kinh doanh, con giáp thành công vang dội, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền vào như nước cho mà xem. Còn với những người làm công ăn lương, con giáp may mắn bởi lẽ sẽ có quý nhân phù trợ, giúp bạn phát huy được năng lực thiên bẩm của chính mình, tất yếu sẽ được tăng tiến mà thôi.

Trong thời gian này, dù con giáp có khó khăn cách mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Công việc suôn sẻ, tài chính dư giả tiền của cho cả năm thảnh thơi mà đi du lịch.

Top 3 con giáp may mắn trong nhất tháng 11 âm lịch, công danh tài lộc hanh thông, hỷ khí đầy nhà, làm ăn thuận lợi, thời mệnh rực rỡ - Ảnh 1
Người tuổi Dậu trong tháng 11 âm lịch vận trình lên hương. Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tháng 11 âm lịch đón nhận nhiều phúc lộc. Con giáp sẽ được quý nhân trợ giúp nhiều trên con đường sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức không hề ít chút nào. Bản mệnh không cần phải làm việc quá sức mình, chỉ cần tập trung nỗ lực, phấn đấu hết mình là đã có được thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhìn chung, cận trình sắp tới của con giáp không có gì đáng ngại.

Đáng chú ý, con giáp có khả năng đón tài lộc bất ngờ ập đến nữa. Tiền bạc vào nhà ai cũng muốn nhưng đừng vì quá ham mê tiền bạc mà mù quáng, đưa ra những quyết định sai lầm.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi. Thần Tài chiếu độ, giúp con giáp hóa cát trừ hung, hóa giải những điềm xui rủi, giúp cho bản mệnh thoát khỏi những khúc mắc trong công việc hay tranh chấp về tiền bạc. Tử vi cho thấy tháng 11 âm lịch, Tuất đang nằm trong danh sách những con giáp may mắn nhất nhất thời điểm này.

Con đường quan lộc của bản mệnh vô cùng rộng mở, thu nhập chính không ngừng tăng lên. Đồng thời, tài lộc hưng vượng còn thúc đẩy vận trình trong năm của con giáp này. Cát khí không ngừng đầy lên, tài vận hanh thông đến không ngờ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi thứ 2 ngày 21/11/2022, Thủy sinh Mộc mang lại tài vượng, 3 con giáp sau PHÁT TÀI BẤT NGỜ, nhận một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh

Tử vi thứ 2 ngày 21/11/2022, Thủy sinh Mộc mang lại tài vượng, 3 con giáp sau PHÁT TÀI BẤT NGỜ, nhận một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh

Xem tử vi hàng ngày 21/11/2022, bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, là cơ hội cần nắm bắt hay nguy cơ cần cảnh giác để đối phó.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi tuất

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi