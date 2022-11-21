Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (từ ngày 21-27/11/2022): Tuần đầu tháng 11 âm lịch tiền bạc lẫn công việc đều khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 05:36

3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống khởi sắc đáng kể trong 7 ngày tới.

Tuổi Tuất

Thầy phong thủy bật mí tuần (từ ngày 21-27/11/2022), khoảng thời gian này khá may mắn với người tuổi Tuất trên con đường công danh sự nghiệp. Những thói quen tốt của bạn trong công việc sẽ ngày được cải thiện và có hiệu quả cao hơn.

Công việc kinh doanh vốn đang gặp khó khăn cũng đừng vội lo khi có sự xuất hiện của quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp Tuất dễ dàng vượt qua bế tắc và có được cho mình những cơ hội mới để làm ăn kinh doanh.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (từ ngày 21-27/11/2022): Tuần đầu tháng 11 âm lịch tiền bạc lẫn công việc đều khởi sắc - Ảnh 1
Thầy phong thủy bật mí tuần (từ ngày 21-27/11/2022), khoảng thời gian này khá may mắn với người tuổi Tuất trên con đường công danh sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Thầy phong thủy bật mí tuần (từ ngày 21-27/11/2022), con đường hậu vận của người tuổi Mão là vô cùng thuận lợi, sự nghiệp ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Vì vậy Mão hãy nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này để tránh những tiếc nuối sau này. Đây chính là khoảng thời gian tươi sáng nhất sẽ đến với tuổi Mão theo nhiều cách khác nhau.

Tuổi Thân

Thầy phong thủy bật mí tuần (từ ngày 21-27/11/2022), người tuổi Thân đón nhận nhiều tin tích cực. Con giáp này không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan.

Người làm nghề kinh doanh có tài lộc vô cùng dồi dào. Cụ thể họ được nhiều sự mến mộ đến từ sếp về tinh thần và trách nhiệm làm việc trong công ty nên sắp tới Thân không chỉ được tin tưởng trong nhiều dự án lớn mà họ còn được xem xét tăng lương.

Tuy nhiên bản mệnh cũng đừng vì vậy mà chủ quan mà tỏ ra lơ đễnh trong khoảng thời gian tới rồi đánh mất đi cơ hội của mình.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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